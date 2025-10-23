Internetul are, în sfârșit, propria lui memorie colectivă. Internet Archive a anunțat că platforma Wayback Machine este pe punctul de a depăși pragul de 1.000.000.000.000 (o mie de miliarde) de pagini web arhivate, un moment unic în istoria digitală a omenirii.

Evenimentul a avut loc în San Francisco, sub titlul sugestiv „The Web We’ve Built”, în prezența unor bibliotecari, cercetători și pionieri ai internetului.

Pentru echipa Internet Archive, cifra nu reprezintă doar un record tehnic, ci un omagiu adus celor peste două decenii de eforturi colective. Fiecare pagină arhivată în Wayback Machine este o fereastră către o epocă a web-ului: o conversație, o idee, o comunitate dispărută între timp. Platforma a devenit, astfel, un instrument vital pentru jurnaliști, istorici, cercetători și oricine vrea să revadă „cum arăta internetul de altădată”.

O celebrare globală a memoriei digitale

În octombrie 2025, Internet Archive a organizat o serie de evenimente dedicate momentului, inclusiv tururi ale arhivelor fizice, dezbateri despre viitorul web-ului deschis și ateliere pentru publicul larg. Instituția a invitat bibliotecile din întreaga lume să se alăture, oferind resurse pentru a organiza evenimente locale și a transforma aniversarea într-o sărbătoare globală a patrimoniului digital.

De la lansarea sa în 1996, Wayback Machine a salvat pagini dispărute, articole șterse, versiuni vechi de site-uri și chiar urme ale unor mișcări culturale născute online. Este, practic, cea mai mare bibliotecă a internetului.

