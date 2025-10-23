Internetul atinge un prag istoric. Există în acest moment aproape 1.000 de miliarde de pagini web arhivate în cadrul Internet Archive

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 15:59
90 citiri
Internetul atinge un prag istoric. Există în acest moment aproape 1.000 de miliarde de pagini web arhivate în cadrul Internet Archive
FOTO PWM

Internetul are, în sfârșit, propria lui memorie colectivă. Internet Archive a anunțat că platforma Wayback Machine este pe punctul de a depăși pragul de 1.000.000.000.000 (o mie de miliarde) de pagini web arhivate, un moment unic în istoria digitală a omenirii.

Evenimentul a avut loc în San Francisco, sub titlul sugestiv „The Web We’ve Built”, în prezența unor bibliotecari, cercetători și pionieri ai internetului.

Pentru echipa Internet Archive, cifra nu reprezintă doar un record tehnic, ci un omagiu adus celor peste două decenii de eforturi colective. Fiecare pagină arhivată în Wayback Machine este o fereastră către o epocă a web-ului: o conversație, o idee, o comunitate dispărută între timp. Platforma a devenit, astfel, un instrument vital pentru jurnaliști, istorici, cercetători și oricine vrea să revadă „cum arăta internetul de altădată”.

O celebrare globală a memoriei digitale

În octombrie 2025, Internet Archive a organizat o serie de evenimente dedicate momentului, inclusiv tururi ale arhivelor fizice, dezbateri despre viitorul web-ului deschis și ateliere pentru publicul larg. Instituția a invitat bibliotecile din întreaga lume să se alăture, oferind resurse pentru a organiza evenimente locale și a transforma aniversarea într-o sărbătoare globală a patrimoniului digital.

De la lansarea sa în 1996, Wayback Machine a salvat pagini dispărute, articole șterse, versiuni vechi de site-uri și chiar urme ale unor mișcări culturale născute online. Este, practic, cea mai mare bibliotecă a internetului.

Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
SpaceX, prin rețeaua Starlink, a anunțat o colaborare spectaculoasă cu startup-ul american Muon Space, pentru a aduce internetul broadband... direct în spațiu. Noua tehnologie folosește...
O actualizare software banală a doborât o parte din internet. Ce s-a întâmplat cu Amazon Web Services și de ce au picat atât de multe aplicații
O actualizare software banală a doborât o parte din internet. Ce s-a întâmplat cu Amazon Web Services și de ce au picat atât de multe aplicații
Luni dimineață, o eroare în infrastructura Amazon Web Services (AWS), mai pe scurt coloana vertebrală a unei mari părți din internet, a provocat o pană globală de câteva ore, blocând...
#tehnologie, #Internet, #WiFi , #internet
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridica o restrictie cheie pentru atacurile Ucrainei in Rusia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Internetul atinge un prag istoric. Există în acest moment aproape 1.000 de miliarde de pagini web arhivate în cadrul Internet Archive
  2. Christine Lagarde: Nevoia de finanțare pentru tranziția energetică este de 1,2 trilioane de euro pe an! Cum vrea UE să obțină banii
  3. Apple taie masiv producția iPhone Air după vânzări sub așteptări. Modelul ultra-subțire se dovedește un nou experiment eșuat
  4. Plată electronică pentru trecerile pe podul de la Giurgiu. Urmează să fie amenajate două artere dedicate
  5. Stați liniștiți, Ford Mustang rămâne pe benzină – nicio versiune electrică prea curând! Piese-Ford.ro
  6. Economistul Iancu Guda susține că sunt și vești bune în România: "Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent"
  7. Lada pune airbag pe vechea Niva, pentru prima dată în istoria mașinii aflată în producție 1977. Va fi doar unul singur, într-un loc ciudat și neașteptat
  8. Rusia taie accesul la WhatsApp și Telegram. Ce aplicații vor folosi utilizatorii ruși
  9. Scădere lunară în comerțul auto – TradeVille
  10. Companiile care contribuie cel mai mult la buget. România rămâne o economie de consum