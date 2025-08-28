O invenție chineză ar putea scădea cu 40% consumul de electricitate pentru răcirea locuințelor

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 28 August 2025, ora 15:03
O echipă de la Universitatea Tehnologică Nanyang a dezvoltat o vopsea cu proprietăți uimitoare, capabilă să scadă temperatura clădirilor printr-un mecanism asemănător transpirației pielii umane. Noul material, botezat CCP-30, promite să reducă semnificativ consumul de energie dedicat răcirii locuințelor și birourilor.

Formula sa combină mai multe procese simultan: reflectă lumina soarelui, dispersează radiațiile infraroșii și eliberează treptat apa acumulată în structura vopselei, producând un efect natural de evaporare. Potrivit unui studiu publicat în revista Science, puterea de răcire a CCP-30 este de zece ori mai mare decât cea a produselor convenționale de pe piață.

Teste reale și rezultate spectaculoase în Singapore

Ingredientul-cheie al vopselei este un gel pe bază de silicat de calciu hidratat, modificat la scară nanometrică pentru a deveni extrem de poros. Astfel, materialul absoarbe apa de ploaie și o „transpiră” treptat sub formă de vapori.

Pe parcursul a doi ani, cercetătorii au testat vopseaua în condiții reale, comparând o casă acoperită cu CCP-30 cu alte două, vopsite cu formule clasice. Rezultatele au fost remarcabile: vopseaua a reflectat 92% din lumina solară, a eliminat 95% din căldura acumulată și a reținut până la 30% din propria greutate în apă, generând un efect suplimentar de răcire prin evaporare.

Impactul acestei descoperiri este uriaș dacă ne gândim că, la nivel global, aproape 20% din energia electrică este consumată de aparatele de aer condiționat și ventilatoare. Estimările arată că această cerere ar putea crește cu 45% până în 2050, iar orașele vor continua să fie afectate de fenomenul insulei de căldură.

Noua vopsea are un avantaj în plus față de soluțiile existente: își păstrează eficiența și în climate umede sau înnorate, unde tehnologiile clasice își pierd din performanță. În plus, poate fi aplicată pe fațade verticale, o limitare majoră pentru alte produse similare.

