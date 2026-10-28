Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a pus în funcțiune două sisteme noi care vizează probleme diferite. Mai exact, timpul petrecut de pasageri la controlul de frontieră și dificultățile provocate de ceață.

Pentru călători, schimbarea cea mai vizibilă este instalarea a 12 porți automate pentru verificarea documentelor. Șase sunt amplasate în Terminalul Plecări și sunt folosite pentru cetățenii Uniunii Europene care călătoresc spre destinații din afara spațiului Schengen. Alte șase funcționează în Terminalul Sosiri pentru pasagerii care vin de pe rute non-Schengen.

Investiția în aceste echipamente se ridică la 12.084.739 de lei, fără TVA, iar sistemele au fost furnizate de SITA, scrie Mediafax.

Porțile folosesc tehnologia Automated Border Control și pot verifica documente electronice de călătorie, precum pașapoartele biometrice sau noile cărți de identitate. Identitatea pasagerului este verificată biometric, iar datele sunt comparate cu bazele de date folosite la controlul de frontieră.

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Procesul durează câteva secunde, dar nu funcționează fără supraveghere. Polițiștii de frontieră rămân responsabili de monitorizarea sistemului și pot interveni atunci când apar probleme.

Aeroportul încearcă să reducă și problemele provocate de ceață

A doua investiție importantă nu este destinată pasagerilor direct, ci aeronavelor.

Aeroportul Cluj dispune acum de un sistem de aterizare instrumentală ILS CAT III, conceput pentru situațiile în care vizibilitatea este foarte redusă.

Tehnologia poate ghida aeronavele la aterizare în condiții meteorologice dificile și ar trebui să reducă numărul zborurilor afectate de ceață. În astfel de situații, unele curse pot fi întârziate, anulate sau redirecționate către alte aeroporturi.

Noul sistem nu înseamnă însă că orice avion va putea ateriza indiferent de condiții. Utilizarea sa depinde și de echipamentele instalate la bordul aeronavei, de regulile companiei aeriene și de calificarea echipajului.

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