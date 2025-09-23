Apple schimbă radical apelurile: iOS 26 transformă aplicația Telefon cu funcții inteligente

Apple schimbă radical apelurile: iOS 26 transformă aplicația Telefon cu funcții inteligente
Odată cu lansarea iOS 26, Apple aduce un val de noutăți care fac din aplicația Telefon un adevărat asistent personal. Actualizarea a fost distribuită deja către iPhone-urile mai vechi, în timp ce seria iPhone 17 și iPhone Air vin cu noul software preinstalat.

Apple introduce trei funcții care pot redefini modul în care gestionăm apelurile: Call Screening, Hold Assist și Live Translation.

Call Screening, Hold Assist și Live Translation – cele mai tari noutăți din iOS 26

Cea mai utilă surpriză este Call Screening. Atunci când te sună un număr necunoscut, funcția răspunde automat și cere apelantului să explice de ce te contactează. În timp real, pe ecran apare transcrierea mesajului, iar tu decizi dacă vrei să preiei convorbirea.

O altă inovație este Hold Assist, gândită pentru momentele frustrante când ești pus pe „așteptare” la call-center. Telefonul rămâne conectat în locul tău și te notifică doar când un operator e disponibil, astfel încât să nu mai pierzi timp ascultând muzică de fundal.

Pentru cei care comunică des cu persoane din alte țări, Live Translation aduce traducere instantanee, direct pe ecran. Funcția folosește AI local și poate fi utilizată nu doar în aplicația Telefon, ci și în FaceTime și Messages.

În plus, iOS 26 adaugă un filtru pentru apeluri necunoscute, care mută automat aceste contacte într-o listă separată, „Unknown Callers”, evitând întreruperile inutile.

Chiar dacă unele funcții nu sunt încă disponibile în România, Apple arată clar direcția în care merge: un telefon care nu doar primește apeluri, ci le filtrează, traduce și optimizează, pentru ca utilizatorul să câștige timp și control.

iPhone 17 Pro, unul dintre cele mai așteptate telefoane ale anului, vine cu o „problemă” care ține însă mai mult de design decât de funcționalitate: marginile modulului foto se...
Apple a reușit să facă imposibilul: un telefon ultra-subțire, dar totuși prietenos cu cei care vor să-l repare. Noul iPhone Air, considerat mai avansat decât modelele din seria iPhone 17, a...
