iOS 26, un coșmar optic? Noua interfață Liquid Glass dă amețeli și dureri de ochi

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 23:13
277 citiri
FOTO Unsplash

Deși a fost prezentată ca o inovație vizuală majoră, interfața Liquid Glass din iOS 26 aduce cu ea și efecte secundare neașteptate. Tot mai mulți utilizatori iPhone raportează amețeli, oboseală și dureri de ochi după câteva ore de utilizare, mai ales atunci când folosesc modul întunecat.

Problema apare din combinația efectelor translucide cu fundalul negru, care creează o iluzie optică greu de ignorat. Pictogramele par să se încline ușor, ca și cum ar pluti deasupra ecranului, forțând creierul să reconcilieze imaginea 3D cu o suprafață plată. Rezultatul: senzații de vertij și dificultăți de focalizare, descrise de mulți ca un „coșmar optic”.

Ce declanșează efectul și cum îl poți evita

Cei mai afectați sunt utilizatorii care folosesc Liquid Glass Dark Mode, unde haloul de lumină din jurul pictogramelor accentuează senzația de instabilitate. Situația se agravează pe fundalurile complet negre sau cu teme de tip „Dark”, „Clear” și „Tinted”. În schimb, wallpaperele colorate reduc din impactul vizual, mascând distorsiunile.

Apple ar fi conștientă de problemă, iar unele întârzieri în lansarea oficială a iOS 26 s-ar fi datorat chiar reviziilor succesive aduse interfeței. Intensitatea efectelor a fost deja redusă în versiunile beta, însă simptomele raportate după lansarea globală sugerează că ajustările nu au fost suficiente.

Apple ar putea lansa în 2026 primul iPhone cu spate transparent. Cum ar arăta noul dispozitiv
Apple ar putea lansa în 2026 primul iPhone cu spate transparent. Cum ar arăta noul dispozitiv
Un zvon apărut pe Weibo a stârnit curiozitatea fanilor Apple și nu numai. iPhone 18 Pro ar putea fi primul model care va afișa componentele interne printr-un panou de sticlă „ușor...
Apple taie accesul la iCloud pentru iPhone-urile și Mac-urile vechi: ce dispozitive rămân pe dinafară
Apple taie accesul la iCloud pentru iPhone-urile și Mac-urile vechi: ce dispozitive rămân pe dinafară
Lansarea iOS 26 și macOS Tahoe aduce o schimbare importantă pentru utilizatorii Apple: dispozitivele mai vechi pierd complet accesul la serviciile iCloud. Asta înseamnă că funcții esențiale...
