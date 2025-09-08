iOS 26 schimbă radical iPhone-ul: ce modele primesc update-ul și ce aduce noul sistem

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 20:44
615 citiri
FOTO iOS 26

Apple pregătește lansarea oficială a iPhone 17, iar fanii așteaptă și iOS 26, următorul mare update de software. De obicei, sistemul de operare devine disponibil la o săptămână după Apple Event, ceea ce înseamnă că data de 16 septembrie ar putea fi momentul zero pentru descărcare la nivel global.

Update-ul va fi disponibil pentru toate iPhone-urile echipate cu procesor A13 Bionic sau mai nou. Asta înseamnă că posesorii de iPhone 11, 12, 13, 14, 15 și 16 se pot pregăti de instalare. Modelele mai vechi, precum iPhone XR, XS și XS Max, rămân în afara listei. În zona de tablete, doar generațiile recente cu cipuri M2, M3 și A16 vor putea trece la iPadOS 26.

Design „Liquid Glass” și funcții AI integrate

Cea mai mare schimbare vizuală este noul design „Liquid Glass”, care oferă interfeței un look fluid și transparent, cu un aer futurist. În plus, iOS 26 introduce funcții inteligente bazate pe AI. Printre ele se numără Live Translate, ce permite traducerea în timp real a apelurilor și mesajelor, și Hold Assist, care te anunță când operatorul răspunde la telefon, scutindu-te de minute întregi de muzică de așteptare.

Mesajele de grup primesc posibilitatea de a crea sondaje, iar ecranul de blocare devine mult mai personalizabil, cu ceasuri noi, efecte 3D și widgeturi mai flexibile.

Cei care nu mai au răbdare pot testa deja varianta public beta, destul de apropiată de produsul final, sau developer beta – mai instabilă, dar cu acces la toate funcțiile noi. Pentru utilizatorii de iPhone XR și XS, veștile nu sunt bune: lipsa suportului pentru iOS 26 înseamnă nu doar adio la funcțiile noi, ci și pierderea actualizărilor de securitate. Practic, pentru a rămâne protejat și compatibil cu aplicațiile viitoare, upgrade-ul la un model mai nou devine inevitabil.

