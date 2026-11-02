iOS 27 poate ocupa până la 15 GB în plus pe iPhone. Un truc simplu poate elibera aproape tot spațiul

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 18:55
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iOS 27 poate ocupa până la 15 GB în plus pe iPhone. Un truc simplu poate elibera aproape tot spațiul
FOTO Unsplash

După instalarea iOS 27, unii utilizatori au observat că pe iPhone au dispărut dintr-odată mai mulți gigabytes de spațiu liber. În unele cazuri, Apple Intelligence ajunge să ocupe 15-16 GB, chiar dacă funcțiile AI nu sunt folosite efectiv.

Problema nu apare la fel pe toate telefoanele. Unii utilizatori raportează aproximativ 9 GB ocupați, iar alții ajung la 15 sau chiar 16 GB.

Situația se simte mai ales pe modelele cu 128 GB stocare. Dacă se adună spațiul ocupat de iOS, de Apple Intelligence și de fișierele rezervate pentru actualizări, o parte destul de mare din memoria telefonului devine indisponibilă.

Mai ciudat este că spațiul poate fi ocupat și în regiuni unde Apple Intelligence nu este disponibilă.

Dezactivarea Apple Intelligence nu este suficientă

În mod normal, te-ai aștepta ca oprirea completă a Apple Intelligence sau Siri să elibereze spațiul. Din informațiile raportate de utilizatori, acest lucru nu se întâmplă.

Nici schimbarea regiunii contului Apple nu este o soluție prea practică, pentru că poate veni cu alte complicații, inclusiv legate de abonamente și soldul din cont.

Utilizatorii de pe Reddit au găsit însă o metodă care pare să funcționeze mai bine.

Ideea este schimbarea limbii Siri într-o variantă de engleză care nu este acceptată pentru funcțiile Apple Intelligence. În loc de engleză SUA sau Marea Britanie, pot fi încercate variante precum engleză canadiană, irlandeză, sud-africană sau neozeelandeză. În acest fel, fișierele Apple Intelligence pot scădea de la mai mulți gigabytes la aproximativ 100 MB.

Metoda a fost testată și cu engleza sud-africană, iar după o repornire a telefonului spațiul ocupat s-ar fi redus semnificativ. Pentru cei care folosesc Siri în engleză, avantajul este că asistentul poate rămâne activ, fără ca telefonul să păstreze toate fișierele necesare Apple Intelligence.

Problema este cu atât mai deranjantă cu cât Apple promovează în paralel iCloud ca soluție pentru lipsa spațiului de stocare.

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