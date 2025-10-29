Apple pregătește un iPad Pro M6 cu răcire pe vapori. Adio supraîncălzire?

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:12
128 citiri
Apple pregătește un iPad Pro M6 cu răcire pe vapori. Adio supraîncălzire?
FOTO Unsplash

Apple plănuiește o schimbare majoră în designul viitoarei sale tablete de top: iPad Pro cu procesor M6 ar putea fi prima tabletă Apple echipată cu o cameră de vapori pentru răcire, o tehnologie deja folosită în iPhone 17 Pro și 17 Pro Max. Scopul? Eliminarea problemelor de supraîncălzire și limitare termică care au afectat actualul model cu cip M5.

Potrivit lui Mark Gurman (Bloomberg), noul sistem de răcire ar urma să fie integrat în generația iPad Pro M6 ce va debuta anul viitor. Camera de vapori va dispersa căldura mult mai eficient, menținând performanțele ridicate chiar și în sarcini intensive precum editare video, randare 3D sau gaming.

Lecția M5: performanță mare, dar și temperaturi record

Deși procesorul Apple M5 a adus un salt semnificativ de putere, testele din MacBook Pro și iPad Pro au arătat că cipul atinge până la 99grade sub sarcină, ceea ce duce la throttling (limitarea automată a frecvenței). Apple a încercat atunci o soluție mai simplă: folie de grafen și carcasă de aluminiu cu rol de radiator, însă rezultatele au fost insuficiente.

Această limitare explică și de ce iPad Pro M5 are un CPU cu 9 nuclee, față de cele 10 nuclee disponibile pe varianta MacBook Pro M5.

Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
După ani de zvonuri și prototipuri amânate, se pare că Apple nu a renunțat la visul unui iPhone fără butoane mecanice. Potrivit noilor informații, compania din Cupertino pregătește pentru...
Nostalgia iPod-ului: apare un nou accesoriu cu „clickwheel” clasic, dar reinventat, la un preț modic
Nostalgia iPod-ului: apare un nou accesoriu cu „clickwheel” clasic, dar reinventat, la un preț modic
Cei care au crescut cu iPod-ul vor avea un moment de deja-vu. Startup-ul Sidephone a anunțat Sundial Keypad, un accesoriu modular pentru telefonul său minimalist, ce readuce în prim-plan celebra...
#tehnologie, #apple, #iPad , #Apple
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Politista din Slatina, paruita in timpul unei interventii. Sindicatul Europol acuza sefii IPJ Olt de o incercare de musamalizare
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
DigiSport.ro
S-a aflat, dupa 4 ani! Suma care l-a facut pe David Popovici sa renunte la Steaua si sa semneze cu Dinamo

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Apple pregătește un iPad Pro M6 cu răcire pe vapori. Adio supraîncălzire?
  2. Prețul imobiliarelor din Cluj șochează din nou. Cu cât se vinde un apartament de 69 de metri pătrați. ”Trebuie aflat cine cere banii ăștia, proprietarul sau agentul care fumează ceva tare”
  3. Huawei MatePad 12X, tableta care înlocuiește laptopul în activitățile de birou și muncă. REVIEW Complet
  4. Încep să prindă contur planurile de relansare a turismului ucrainean. Ce urmărește proiectul rutei Iași-Chișinău-Odessa
  5. O nouă țară asiatică ar putea contribui la reducerea dependenței UE de gazele rusești. Problemele de infrastructură care stau în calea unei astfel de colaborări
  6. OMV Petrom, profit în picaj în primele nouă luni: Economia în scădere se vede în cererea de carburanți. Cum arată progresul proiectului Neptun Deep
  7. Creșteri spectaculoase la BVB – TradeVille
  8. Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
  9. Peste un milion de utilizatori discută despre suicid cu ChatGPT, anunță OpenAI. Măsurile luate de companie
  10. Sumele uriașe pe care le primesc lunar „specialii” României. Veniturile lor, mai protejate ca oricând. Lista bugetarilor care primesc pensii speciale și sumele încasate