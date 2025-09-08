iPhone 17 vine cu o surpriză neașteptată. Ce schimbare a adus Apple pentru noul flaghship

iPhone 17 vine cu o surpriză neașteptată. Ce schimbare a adus Apple pentru noul flaghship
Numărătoarea inversă pentru lansarea iPhone 17 a început, iar printre detaliile care au ieșit la iveală se află și o schimbare interesantă: capacitatea bateriei nu va fi aceeași pentru toate modelele, ci va depinde de existența unui SIM fizic sau nu.

Certificările apărute în China arată că modelele cu eSIM vor beneficia de un plus consistent de autonomie, datorită spațiului câștigat prin eliminarea slotului clasic. Această abordare nu e surprinzătoare, având în vedere că Apple a făcut deja pasul către telefoane exclusiv eSIM în Statele Unite încă din urmă cu trei ani.

Pro Max trece pragul de 5000 mAh

La modelele de bază, diferențele sunt mai mici. iPhone 17 standard primește 3.692 mAh (față de 3.561 mAh pe generația anterioară), în timp ce iPhone 17 Air urcă la 3.036 mAh pentru varianta cu SIM și 3.149 mAh pentru eSIM.

Saltul adevărat se vede însă pe seria Pro. iPhone 17 Pro ajunge la 4.252 mAh pe eSIM, față de 3.988 mAh pe versiunea cu SIM – un câștig de peste 6%. Dar recordul absolut îl atinge iPhone 17 Pro Max: pentru prima dată un iPhone depășește bariera de 5000 mAh, cu 5.088 mAh în varianta eSIM, comparativ cu 4.823 mAh în cea clasică.

Anul acesta, Apple aduce în premieră în Europa iPhone-uri fără slot SIM, însă nu se știe exact pe ce piețe. Ce este sigur e că varianta eSIM ar putea fi alegerea mai inspirată, oferind un raport mai bun între preț și autonomie.

iOS 26 schimbă radical iPhone-ul: ce modele primesc update-ul și ce aduce noul sistem
iOS 26 schimbă radical iPhone-ul: ce modele primesc update-ul și ce aduce noul sistem
Apple pregătește lansarea oficială a iPhone 17, iar fanii așteaptă și iOS 26, următorul mare update de software. De obicei, sistemul de operare devine disponibil la o săptămână după...
Samsung a prezentat oficial Galaxy S25 FE: telefon premium la preț accesibil, cu AI și baterie uriașă
Samsung a prezentat oficial Galaxy S25 FE: telefon premium la preț accesibil, cu AI și baterie uriașă
Samsung readuce în prim-plan seria Fan Edition, gândită pentru cei care își doresc performanță și funcții premium, dar fără costul unui flagship. Cel mai nou membru al familiei, Galaxy...
