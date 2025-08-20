iPhone 17, ultimul care va mai primi cartelă SIM fizică. De ce vrea Apple să elimine SIM-ul fizic

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 18:53
iPhone 17, ultimul care va mai primi cartelă SIM fizică. De ce vrea Apple să elimine SIM-ul fizic
Apple se pregătește să închidă definitiv capitolul cartelelor SIM tradiționale. Potrivit informațiilor apărute în industria tech, iPhone 17 va fi ultima generație de smartphone-uri Apple care va mai include un slot pentru SIM fizic. Începând cu modelele lansate anul viitor, compania din Cupertino ar urma să mizeze exclusiv pe tehnologia eSIM, indiferent de regiune.

Decizia vine după ce, în urmă cu trei ani, seria iPhone 14 a renunțat deja la SIM-urile clasice pe piața din Statele Unite. Planul inițial era ca această schimbare să fie aplicată la nivel global mai devreme, însă mulți operatori nu erau pregătiți pentru tranziția completă. Astfel, Apple a păstrat încă opțiunea unui slot clasic până la iPhone 17.

De ce vrea Apple să elimine SIM-ul fizic

Renunțarea la cartela fizică ar putea aduce câteva avantaje notabile. Spațiul eliberat în interiorul telefonului poate fi folosit pentru un acumulator mai mare sau pentru un sistem îmbunătățit de disipare a căldurii. În plus, absența slotului contribuie la o rezistență mai bună la apă și praf, o direcție în care Apple a investit constant în ultimii ani.

Totuși, eSIM-urile nu sunt lipsite de probleme. Activarea și migrarea lor între dispozitive rămâne un proces complicat, iar în cazul unei defecțiuni, utilizatorii sunt obligați să apeleze la magazinele fizice ale operatorilor pentru reinstalarea profilului.

