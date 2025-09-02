iPhone 17, primul model fără slot SIM fizic în Europa. Apple grăbește tranziția către eSIM

Apple se pregătește să facă un pas istoric odată cu lansarea iPhone 17, programată pentru 9 septembrie 2025. Potrivit unor informații interne, compania va elimina complet slotul pentru cartelă SIM fizică, lăsând utilizatorilor doar opțiunea eSIM. În acest sens, angajații magazinelor partenere din Europa sunt deja instruiți să ofere suport pentru migrarea către noul sistem, iar termenul de finalizare al cursurilor este 5 septembrie, cu doar câteva zile înainte de prezentarea oficială.

Adio SIM clasic, bun venit eSIM

Tranziția era așteptată, mai ales după lansarea iPhone 14, când Apple a introdus primele modele doar cu eSIM pe piața americană. Odată cu iPhone 17, această schimbare pare să devină globală, cu excepția unor regiuni precum China, unde legislația impune menținerea cartelei fizice.

Noul iPhone 17 Air, cel mai subțire model din gamă, nu putea integra oricum un slot SIM, iar Apple pare hotărâtă să aplice aceeași regulă pentru toate versiunile – iPhone 17, 17 Pro și 17 Pro Max.

Pentru utilizatori, adaptarea nu va fi întotdeauna simplă. Dacă până acum era suficient să muți cartela SIM dintr-un telefon în altul, acum procesul presupune scanarea unui cod QR și autentificarea prin portalul operatorului.

Pe de altă parte, avantajele sunt clare: dacă îți este furat telefonul, dezactivarea eSIM de la distanță se face instant, iar emiterea unui nou profil este mult mai rapidă. Astfel, utilizatorii își pot proteja mai ușor numărul de telefon și accesul la conturile online securizate prin autentificare în doi pași.

