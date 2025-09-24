iPhone 17, surpriza Apple: modelul „de bază” care face valuri și obligă fabricile să accelereze producția

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 22:41
351 citiri
iPhone 17, surpriza Apple: modelul „de bază” care face valuri și obligă fabricile să accelereze producția
FOTO Apple

Deși Apple a mizat în campaniile de promovare pe modelele Pro, Pro Max și Air, adevărata vedetă a noii generații s-a dovedit a fi iPhone 17. Modelul standard a primit cele mai consistente upgrade-uri din ultimii ani, iar cererea neașteptat de mare a determinat compania să ceară furnizorilor o creștere a producției cu 30%.

iPhone 17 vine pentru prima dată cu tehnologia Pro Motion la 120 Hz pe un model non-Pro, dar și cu Always-On Display, SoC-ul Apple A19 aproape identic ca performanță cu cel din modelele superioare și o baterie optimizată pentru autonomie mai mare. La acestea se adaugă o cameră principală îmbunătățită și, în premieră, stocarea minimă pornește de la 256 GB, iar încărcarea rapidă urcă la 36 W, cu 20% mai rapidă decât pe iPhone 16.

Aproape un „Pro” la preț mai mic

Dincolo de lipsa camerei triple și a sistemului de răcire cu vapor chamber, iPhone 17 se apropie foarte mult de performanțele variantelor Pro și Pro Max. Diferența de preț îl face să fie o alegere logică pentru mulți utilizatori, iar asta se vede deja în volumele uriașe de comenzi.

Apple nu anticipase un asemenea interes pentru modelul de bază, dar acum analiștii se așteaptă ca vânzările să explodeze în perioada sărbătorilor de iarnă, când, tradițional, iPhone-ul domină piața cadourilor tech.

