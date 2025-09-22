iPhone 17 Pro, cel mai nou flagship Apple, vine cu o problemă neașteptată care ar putea frustra mulți utilizatori

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 21:01
331 citiri
iPhone 17 Pro, cel mai nou flagship Apple, vine cu o problemă neașteptată care ar putea frustra mulți utilizatori
FOTO Apple

iPhone 17 Pro, unul dintre cele mai așteptate telefoane ale anului, vine cu o „problemă” care ține însă mai mult de design decât de funcționalitate: marginile modulului foto se deteriorează ușor, chiar și în utilizarea normală.

În testele realizate, telefonul a demonstrat o rezistență structurală impresionantă, nu s-a îndoit și a trecut cu brio testele de stres, la fel ca modelul iPhone Air. Însă detaliul care strică imaginea de „indestructibil” este designul ales pentru zona camerelor.

Marginea camerei, punctul vulnerabil al iPhone 17 Pro

Apple a optat pentru un cadru din aluminiu anodizat, cu margini ascuțite în jurul modulului foto. Deși stratul de anodizare este foarte dur (nivel 9 pe scara Mohs), el nu aderă eficient pe muchiile extrem de fine. Rezultatul? O simplă atingere cu o cheie sau o monedă în buzunar poate să ciupească stratul protector, lăsând la vedere aluminiul brut.

Fenomenul este demonstrat la microscop și este considerat inevitabil, indiferent de cât de atent ești cu telefonul. Practic, fiecare iPhone 17 Pro riscă să dezvolte aceste mici imperfecțiuni cosmetice în timp.

Decizia Apple de a merge pe un design „tăios” contravine chiar și recomandărilor standardelor internaționale de anodizare, care cer rotunjirea muchiilor pentru a evita tocirea stratului protector. Chiar dacă problema nu afectează performanța camerei sau funcționalitatea telefonului, cei care își doresc un aspect impecabil nu prea au de ales, iar o husă de protecție devine obligatorie.

Surpriză de la Apple: iPhone Air, cel mai subțire model de până acum, e și mai ușor de reparat decât iPhone 17
Surpriză de la Apple: iPhone Air, cel mai subțire model de până acum, e și mai ușor de reparat decât iPhone 17
Apple a reușit să facă imposibilul: un telefon ultra-subțire, dar totuși prietenos cu cei care vor să-l repare. Noul iPhone Air, considerat mai avansat decât modelele din seria iPhone 17, a...
Cele mai sigure telefoane din lume. Producătorul susține cu tărie că nu au fost atacate vreodată cu malware
Cele mai sigure telefoane din lume. Producătorul susține cu tărie că nu au fost atacate vreodată cu malware
Compania americană a făcut o nouă demonstrație de forță în materie de siguranță digitală. Potrivit declarațiilor oficiale, niciun iPhone nu a fost vreodată compromis prin malware...
#tehnologie, #iphone, #apple , #Apple
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
a1.ro
Gestul emotionant facut de Donald Trump pentru vaduva lui Charlie Kirk. Ce moment induiosator a avut loc la ceremonia omagiala
DigiSport.ro
Fotbalistul roman trimis la munca de fosta sotie! Acuzatii neasteptate: "Poate sa faca puscarie"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. iPhone 17 Pro, cel mai nou flagship Apple, vine cu o problemă neașteptată care ar putea frustra mulți utilizatori
  2. Microsoft schimbă complet aplicațiile clasice: Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore
  3. Surpriză de la Apple: iPhone Air, cel mai subțire model de până acum, e și mai ușor de reparat decât iPhone 17
  4. Firmele fantomă "căpușează" România. Cum se fură o companie suspendată de asociați. Investigație Recorder: "Registrul Comerțului, păcălit de Mutu de la Craiova"
  5. TikTok, „americanizat”! Oracle preia controlul platformei în SUA după acordul cu China. De ce nu Microsoft?
  6. Romgaz dă digitalizarea producției pe mâna unuia dintre cei mai mari furnizori de servicii și produse petroliere din lume
  7. Oana Diaconescu (IULIUS), la The Real Estate Event: „Peste 20 de ani, ne dorim ca IULIUS să fie ținut minte pentru urbanism în interesul comunității”
  8. Țeapă de peste 250 miloane de lei dată statului român printr-o schemă elaborată de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing
  9. Tanczos Barna, acuzat de înlocuitorul său la Finanțe că a făcut greșit bugetul pentru 2025. Nazare: "Reparăm acest lucru prin rectificare"
  10. Capcane ale tarifelor vamale impuse de Donald Trump pentru Uniunea Europeană. Industria UE, în impas

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!