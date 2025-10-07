iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 22:01
172 citiri
iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
FOTO Captura Phonebuff

Chiar dacă iPhone 17 Pro Max vine echipat cu noul procesor A19 Pro, considerat cel mai avansat cip creat vreodată de Apple, realitatea din teste arată altfel. În scenarii de utilizare practică, de la navigare și multitasking până la editare video, Galaxy S25 Ultra reușește să fie vizibil mai rapid, confirmând că optimizările bazate pe inteligență artificială dau rezultate.

Samsung pare să fi găsit rețeta perfectă între putere brută și eficiență. Aceleași tehnologii AI care ajută telefonul să proceseze imagini și clipuri video mai repede sunt folosite și pentru gestionarea inteligentă a resurselor de sistem, lucru care se simte imediat în aplicațiile complexe.

iPhone 17 Pro Max „gâfâie” în testele reale, în ciuda scorurilor sintetice

Comparația realizată de canalul PhoneBuff a arătat diferențe clare între cele două flagshipuri. În prima rundă de teste, care includea deschiderea mai multor aplicații de editare și gaming, Galaxy S25 Ultra a terminat cu 13 secunde mai repede decât iPhone 17 Pro Max.

A doua etapă, axată pe revenirea la aplicațiile recent folosite, a redus ușor ecartul, dar iPhone-ul tot nu a reușit să recupereze. Explicația ar putea fi chiar politica Apple de limitare a performanței pentru a controla temperatura și consumul de energie, ceea ce afectează vizibil fluiditatea sistemului iOS în sarcini solicitante.

Metoda prin care noul telefon Samsung vrea să se asigure că utilizatorii se bucură de intimitate. Ce înseamnă ecranul privacy
Metoda prin care noul telefon Samsung vrea să se asigure că utilizatorii se bucură de intimitate. Ce înseamnă ecranul privacy
Samsung vrea să rezolve o problemă frecventă pentru cei care folosesc telefonul în locuri publice: privirile indiscrete. În loc de folii speciale pentru ecran, compania lucrează la o funcție...
Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
După eliminarea încărcătoarelor, producătorii de telefoane se pregătesc să scoată și cablurile USB din pachetul standard. Primul exemplu concret vine de la Sony Xperia 10 VII, care a fost...
#tehnologie, #smartphone, #iphone, #Samsung , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia Gretei Thunberg dupa ce Donald Trump i-a transmis: "Mergi la doctor"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sefii lui Inter s-au convins si pregatesc hartiile! Salariu marit + Contract pana in 2029

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
  2. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  3. România, săptămână de foc înaintea reuniunii miniștrilor europeni de Finanțe. „Cel mai prost scenariu posibil”
  4. Se blochează primăriile sau nu, dacă 40% dintre angajați sunt concediați? Cât de realistă este opoziția PSD
  5. Lovitură istorică pentru Google: Curtea Supremă obligă compania să deschidă Android către magazine și plăți alternative
  6. Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
  7. Am descoperit oare următorul Chainlink? Deținătorii de LINK adaugă XYZVerse în portofoliile lor
  8. Google Messages te avertizează înainte să vezi poze și videoclipuri indecente. Noua funcție care îți protejează intimitatea
  9. Predicție pentru prețul Cardano: XYZVerse desemnată cea mai bună criptomonedă de cumpărat acum de către analiști globali
  10. Explozia prețului la energie, explicată de un profesor de economie: „Nu numai din cauza Green Deal!"