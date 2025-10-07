iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO

Chiar dacă iPhone 17 Pro Max vine echipat cu noul procesor A19 Pro, considerat cel mai avansat cip creat vreodată de Apple, realitatea din teste arată altfel. În scenarii de utilizare practică, de la navigare și multitasking până la editare video, Galaxy S25 Ultra reușește să fie vizibil mai rapid, confirmând că optimizările bazate pe inteligență artificială dau rezultate.

Samsung pare să fi găsit rețeta perfectă între putere brută și eficiență. Aceleași tehnologii AI care ajută telefonul să proceseze imagini și clipuri video mai repede sunt folosite și pentru gestionarea inteligentă a resurselor de sistem, lucru care se simte imediat în aplicațiile complexe.

iPhone 17 Pro Max „gâfâie” în testele reale, în ciuda scorurilor sintetice

Comparația realizată de canalul PhoneBuff a arătat diferențe clare între cele două flagshipuri. În prima rundă de teste, care includea deschiderea mai multor aplicații de editare și gaming, Galaxy S25 Ultra a terminat cu 13 secunde mai repede decât iPhone 17 Pro Max.

A doua etapă, axată pe revenirea la aplicațiile recent folosite, a redus ușor ecartul, dar iPhone-ul tot nu a reușit să recupereze. Explicația ar putea fi chiar politica Apple de limitare a performanței pentru a controla temperatura și consumul de energie, ceea ce afectează vizibil fluiditatea sistemului iOS în sarcini solicitante.

