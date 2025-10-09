Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget

Apple lucrează deja la iPhone 17e, următorul său model de buget, care ar putea fi lansat în prima jumătate a anului 2026, potrivit primelor informații apărute în presa internațională. Noul telefon ar urma să continue direcția începută de iPhone 16e, oferind o experiență Apple autentică, dar la un preț mai accesibil.

Sursele din industrie spun că iPhone 17e ar putea veni cu Dynamic Island, același procesor A19 prezent pe modelele premium, dar și cu un ecran de 6,1 inch, probabil cu o rată de refresh de 60 Hz, pentru a menține costurile scăzute. Sistemul foto ar include o cameră principală de 48 MP și o cameră frontală de 12 MP, optimizate pentru fotografii mai clare și culori naturale.

O nouă strategie de calendar pentru Apple

Deși Apple nu a confirmat oficial data de lansare, analiști precum Ming-Chi Kuo vorbesc despre un debut în prima jumătate a lui 2026, posibil în februarie sau aprilie. Alte surse indică faptul că gigantul din Cupertino ar trece la un ciclu de lansări bi-anual, cu modelele „Pro” și „Plus” lansate toamna, iar cele „e” – mai accesibile, primăvara.

Această strategie ar permite companiei să mențină interesul publicului tot anul și să segmenteze mai clar gama în funcție de preț și performanță. La capitolul costuri, iPhone 17e este așteptat să rămână mai ieftin decât modelul standard iPhone 17.

