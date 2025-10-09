Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 19:38
106 citiri
Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
FOTO Unsplash

Apple lucrează deja la iPhone 17e, următorul său model de buget, care ar putea fi lansat în prima jumătate a anului 2026, potrivit primelor informații apărute în presa internațională. Noul telefon ar urma să continue direcția începută de iPhone 16e, oferind o experiență Apple autentică, dar la un preț mai accesibil.

Sursele din industrie spun că iPhone 17e ar putea veni cu Dynamic Island, același procesor A19 prezent pe modelele premium, dar și cu un ecran de 6,1 inch, probabil cu o rată de refresh de 60 Hz, pentru a menține costurile scăzute. Sistemul foto ar include o cameră principală de 48 MP și o cameră frontală de 12 MP, optimizate pentru fotografii mai clare și culori naturale.

O nouă strategie de calendar pentru Apple

Deși Apple nu a confirmat oficial data de lansare, analiști precum Ming-Chi Kuo vorbesc despre un debut în prima jumătate a lui 2026, posibil în februarie sau aprilie. Alte surse indică faptul că gigantul din Cupertino ar trece la un ciclu de lansări bi-anual, cu modelele „Pro” și „Plus” lansate toamna, iar cele „e” – mai accesibile, primăvara.

Această strategie ar permite companiei să mențină interesul publicului tot anul și să segmenteze mai clar gama în funcție de preț și performanță. La capitolul costuri, iPhone 17e este așteptat să rămână mai ieftin decât modelul standard iPhone 17.

O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
Un simplu semnal GPS a dus la una dintre cele mai mari descinderi din ultimii ani din Londra. Cu ajutorul funcției Find My iPhone, poliția britanică a reușit să identifice și să...
iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
Chiar dacă iPhone 17 Pro Max vine echipat cu noul procesor A19 Pro, considerat cel mai avansat cip creat vreodată de Apple, realitatea din teste arată altfel. În scenarii de utilizare...
#tehnologie, #apple, #iphone , #Apple
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Sticlele de plastic se vor schimba din nou. Ce urmeaza dupa capacul care nu se poate desprinde
a1.ro
Iubita lui Toto Dumitrescu este insarcinata! Actorul are un motiv de bucurie, desi trece printr-o perioada extrem de grea
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
  2. Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină
  3. Ministerul Finanțelor s-a împrumutat, din nou, peste un miliard de lei de la bănci. O mare parte din împrumuturile în creștere este necesară pentru plata datoriilor
  4. Pi Network vs XYZVerse: Care token de comunitate va conduce valul de meme & sport din 2025?
  5. WhatsApp pentru iOS primește un nou look: designul Liquid Glass aduce o interfață fresh în aplicație
  6. "România nu este într-o criză economică". Anunț surprinzător al ministrului Fondurilor Europene. Resursele enorme care ne pot trece peste această perioadă dificilă
  7. Pariu de miliarde de dolari că inteligența artificială va duce la săptămâna de lucru de trei zile. „Oamenii vor avea mai mult timp liber”
  8. Oana Țoiu, în discuții cu omologul său american, Marco Rubio, după ce Ucraina a amendat importurile de gaze rusești prin Portul Constanța și tarifele Transgaz
  9. Ministrul Finanțelor, încrezător în următoarea evaluare a ratingului suveran. Care sunt ambițiile guvernului pentru economie, după anunțul S&P de vineri
  10. Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035