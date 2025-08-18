Unul dintre cele mai vechi obiceiuri ale companiei Apple se pregătește să fie abandonat. Din 2007, în fiecare toamnă, evenimentul de lansare iPhone a inclus și un model „standard”, mai accesibil decât versiunile Pro. În 2026 însă, regula se schimbă: nu va exista un iPhone 18 clasic, iar gama va fi completată în schimb de un nou iPhone Fold.

Înainte de această mutare radicală, Apple are pregătit pentru primăvara anului viitor un alt model: iPhone 17e. Considerat urmașul lui 16e, telefonul va beneficia de câteva upgrade-uri notabile. Cel mai important va fi trecerea la Dynamic Island, design până acum rezervat modelelor mai scumpe. Ecranul va rămâne însă un OLED la 60 Hz, camera frontală de 12 megapixeli și cea principală de 48 megapixeli nu vor aduce noutăți, iar marele salt hardware va fi integrarea procesorului A19. 17e își va păstra rolul de cel mai ieftin iPhone, adresat celor care vor să intre în ecosistem fără costuri mari.

Cum arată planul pentru iPhone 18 și iPhone Fold

Pentru toamna lui 2026, Apple pregătește seria iPhone 18, însă într-o formulă incompletă. Modelele Air, Pro și Pro Max vor primi procesoarele A20 Pro și îmbunătățiri la nivel de ecrane și camere. În premieră absolută, linia va fi completată de un iPhone Fold, cel mai scump telefon produs vreodată de companie, care va aduce un ecran exterior de 5,5 inci și unul interior de aproximativ 7 inci, mai compact decât ceea ce oferă rivalii.

iPhone 18 „standard” nu va lipsi definitiv, dar va fi mutat într-un alt calendar. Apple pare să adopte o strategie de lansări bi-anuale: modelele premium toamna, iar cele mai accesibile primăvara, la șase luni distanță. În acest scenariu, iPhone 18 și 18e ar urma să apară în primăvara lui 2027, cu procesoare A20 non-Pro și upgrade-uri mai temperate față de frații lor mai scumpi.

