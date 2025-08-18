Apple renunță la tradiție. Motivul pentru care din 2026 nu va mai exista un iPhone de bază

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 18 August 2025, ora 19:51
328 citiri
Apple renunță la tradiție. Motivul pentru care din 2026 nu va mai exista un iPhone de bază
FOTO Unsplash

Unul dintre cele mai vechi obiceiuri ale companiei Apple se pregătește să fie abandonat. Din 2007, în fiecare toamnă, evenimentul de lansare iPhone a inclus și un model „standard”, mai accesibil decât versiunile Pro. În 2026 însă, regula se schimbă: nu va exista un iPhone 18 clasic, iar gama va fi completată în schimb de un nou iPhone Fold.

Înainte de această mutare radicală, Apple are pregătit pentru primăvara anului viitor un alt model: iPhone 17e. Considerat urmașul lui 16e, telefonul va beneficia de câteva upgrade-uri notabile. Cel mai important va fi trecerea la Dynamic Island, design până acum rezervat modelelor mai scumpe. Ecranul va rămâne însă un OLED la 60 Hz, camera frontală de 12 megapixeli și cea principală de 48 megapixeli nu vor aduce noutăți, iar marele salt hardware va fi integrarea procesorului A19. 17e își va păstra rolul de cel mai ieftin iPhone, adresat celor care vor să intre în ecosistem fără costuri mari.

Cum arată planul pentru iPhone 18 și iPhone Fold

Pentru toamna lui 2026, Apple pregătește seria iPhone 18, însă într-o formulă incompletă. Modelele Air, Pro și Pro Max vor primi procesoarele A20 Pro și îmbunătățiri la nivel de ecrane și camere. În premieră absolută, linia va fi completată de un iPhone Fold, cel mai scump telefon produs vreodată de companie, care va aduce un ecran exterior de 5,5 inci și unul interior de aproximativ 7 inci, mai compact decât ceea ce oferă rivalii.

iPhone 18 „standard” nu va lipsi definitiv, dar va fi mutat într-un alt calendar. Apple pare să adopte o strategie de lansări bi-anuale: modelele premium toamna, iar cele mai accesibile primăvara, la șase luni distanță. În acest scenariu, iPhone 18 și 18e ar urma să apară în primăvara lui 2027, cu procesoare A20 non-Pro și upgrade-uri mai temperate față de frații lor mai scumpi.

O husă dezvăluie secretul iPhone 17 Pro înaintea evenimentului Apple. Ce design va avea noul smartphone
O husă dezvăluie secretul iPhone 17 Pro înaintea evenimentului Apple. Ce design va avea noul smartphone
În timp ce zvonurile despre noua generație iPhone se răspândesc rapid online, un indiciu venit dintr-o sursă neașteptată pare să confirme cele mai recente scurgeri de informații. Site-ul...
Record istoric pe piața telefoanelor. Prețurile ating un nou vârf, iar încasările producătorilor explodează
Record istoric pe piața telefoanelor. Prețurile ating un nou vârf, iar încasările producătorilor explodează
Industria telefoanelor inteligente a atins un nou vârf istoric în trimestrul al doilea din 2025, depășind pragul de 100 de miliarde de dolari în venituri. Creșterea de 10% față de aceeași...
#tehnologie, #apple, #iphone , #Apple
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Trump a vrut sa se ridice si sa plece". Solicitarea lui Putin care a starnit revolta presedintelui american
a1.ro
Rezultate Bacalaureat 2025, sesiunea de toamna. La ce ora se afiseaza notele initiale, inainte de contestatii
ObservatorNews.ro
Bugetarii care vor avea salariile taiate cu 30%. Venitul sefilor din institutii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Huawei lansează un proces împotriva unei companii chiar în ziua listării la bursă. Care este motivul
  2. Apple renunță la tradiție. Motivul pentru care din 2026 nu va mai exista un iPhone de bază
  3. Sfatul unui șef de la Amazon pentru propriul copil ca să reușească în era inteligenței artificiale: "I-am spus să dezvolte această abilitate, cea mai importantă"
  4. Google pregătește un upgrade major pentru back-up-ul pe Android
  5. Google Wallet se pregătește să-ți caute singur biletele și cardurile digitale. Cum vor câștiga utilizatorii timp
  6. Ce este dropshippingul? Descoperă cum un magazin online poate funcționa fără stocuri, dar cu profit
  7. Actualizare Microsoft Defender a declanșat probleme grave pe Windows 11 și 10
  8. Galaxy S26 Edge ridică ștacheta: performanță de top și baterie mai generoasă. La ce să ne așteptăm de la noul smartphone Samsung
  9. Ce competențe ar trebui să aibă angajații la stat și cum ar trebui plătiți
  10. Microsoft cedează presiunii și își protejează imaginea. Windows 10 primește suport extins pentru Edge până în 2028