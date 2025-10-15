Apple pare pregătită să reînvie o tehnologie foto care a dispărut odată cu Galaxy S9: diafragma variabilă. Potrivit informațiilor venite din lanțul de producție, iPhone 18 Pro și Pro Max vor include un mecanism capabil să ajusteze automat deschiderea lentilei, o funcție apreciată de pasionații de fotografie și abandonată de Samsung în urmă cu șapte ani din motive de cost.

Această mișcare ar putea oferi Apple un avantaj clar în fața viitorului Galaxy S26 Ultra, mai ales într-un moment în care inovațiile hardware par să încetinească, iar competiția se concentrează pe AI.

Cum funcționează diafragma variabilă și de ce contează

Mecanismul permite camerei principale să mărească deschiderea lentilei în condiții de lumină scăzută, captând mai multă lumină și oferind imagini mai clare și mai luminoase. În schimb, în lumină puternică, diafragma se micșorează, crescând claritatea și detaliile.

Pe lângă avantajele tehnice, fotografilor le va plăcea libertatea creativă oferită, pot controla manual profunzimea de câmp și efectele de blur, fără a apela la artificii software. Surse apropiate producătorilor afirmă că LG Innotek și Foxconn vor fabrica noul modul foto, în timp ce componentele interne, precum actuatorul diafragmei, vor fi realizate de Luxshare ICT și Sunny Optical.

Singurul compromis? Sistemul de diafragmă ar putea face ca modulul de cameră al iPhone 18 Pro să fie ușor mai înalt decât cel al actualului iPhone 17 Pro. Totuși, Apple are un istoric solid în rafinarea designului, așa că nu este exclus ca inginerii să fi găsit deja o soluție care păstrează eleganța carcasei.

