iPhone 18 Pro ar putea aduce înapoi o funcție abandonată de Samsung. Cum funcționează diafragma variabilă și de ce contează

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 15:17
90 citiri
iPhone 18 Pro ar putea aduce înapoi o funcție abandonată de Samsung. Cum funcționează diafragma variabilă și de ce contează
FOTO Unsplash

Apple pare pregătită să reînvie o tehnologie foto care a dispărut odată cu Galaxy S9: diafragma variabilă. Potrivit informațiilor venite din lanțul de producție, iPhone 18 Pro și Pro Max vor include un mecanism capabil să ajusteze automat deschiderea lentilei, o funcție apreciată de pasionații de fotografie și abandonată de Samsung în urmă cu șapte ani din motive de cost.

Această mișcare ar putea oferi Apple un avantaj clar în fața viitorului Galaxy S26 Ultra, mai ales într-un moment în care inovațiile hardware par să încetinească, iar competiția se concentrează pe AI.

Cum funcționează diafragma variabilă și de ce contează

Mecanismul permite camerei principale să mărească deschiderea lentilei în condiții de lumină scăzută, captând mai multă lumină și oferind imagini mai clare și mai luminoase. În schimb, în lumină puternică, diafragma se micșorează, crescând claritatea și detaliile.

Pe lângă avantajele tehnice, fotografilor le va plăcea libertatea creativă oferită, pot controla manual profunzimea de câmp și efectele de blur, fără a apela la artificii software. Surse apropiate producătorilor afirmă că LG Innotek și Foxconn vor fabrica noul modul foto, în timp ce componentele interne, precum actuatorul diafragmei, vor fi realizate de Luxshare ICT și Sunny Optical.

Singurul compromis? Sistemul de diafragmă ar putea face ca modulul de cameră al iPhone 18 Pro să fie ușor mai înalt decât cel al actualului iPhone 17 Pro. Totuși, Apple are un istoric solid în rafinarea designului, așa că nu este exclus ca inginerii să fi găsit deja o soluție care păstrează eleganța carcasei.

Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
După patru ani de viață, Samsung Galaxy A52s iese oficial din programul de actualizări software al companiei. Lansat în septembrie 2021, telefonul a fost unul dintre cele mai populare modele...
Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
Samsung duce asistența digitală la un nou nivel. Odată cu lansarea seriei Galaxy S26, telefoanele vor putea prelua apelurile nedorite automat, grație unui sistem de inteligență artificială...
#tehnologie, #iphone, #Samsung , #iphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Putin lupta pentru viata sa". Avertismentul ministrului estonian de externe
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Acuzat de viol in casa lui Michael Schumacher. Asistenta din echipa medicala a legendarului pilot a depus plangere

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. FMI reduce prognoza de creștere economică a României. Perspective slabe pentru țara noastră inclusiv în 2026
  2. iPhone 18 Pro ar putea aduce înapoi o funcție abandonată de Samsung. Cum funcționează diafragma variabilă și de ce contează
  3. Legea prosumatorilor, adoptată de Camera Deputaților. Sebastian Burduja: „Esențială pentru viitorul energiei din țara noastră”
  4. Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, nu crede în scenariul unei recesiuni. „Nu ai cum, cu 15-17 miliarde de euro care intră”
  5. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  6. Amplă descindere la Sintești. ”Cei care ne otrăvesc cu arderile ilegale de deşeuri trebuie să suporte consecinţele”. Dronele, folosite în premieră
  7. Piața imobiliară din București nu mai are nicio legătură cu realitatea: o garsonieră din Herăstrău a ajuns să se vândă cu 300.000 de euro
  8. Tranzacție istorică în București: Consiliul Local al Sectorului 1 a achiziționat Casa Petrescu pentru 1,7 milioane de euro
  9. Cum a ajuns România pe primul loc în UE în topul proprietarilor de locuințe. La polul opus se află Germania și Austria, cu cei mai mulți chiriași
  10. Statul american care vrea să interzică căsătoriile între oameni și chatboți. Care este scopul proiectului de lege