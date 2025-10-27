Noul iPhone 18 ar putea aduce un salt major pentru modelul de bază. Ce pregătește Apple pentru utilizatori

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 12:17
Noul iPhone 18 ar putea aduce un salt major pentru modelul de bază. Ce pregătește Apple pentru utilizatori
FOTO Apple

Apple pregătește o actualizare importantă pentru viitorul iPhone 18, care ar putea primi, în premieră pentru un model non-Pro, 12 GB de memorie, același nivel de performanță disponibil în prezent doar pe iPhone 17 Pro.

Potrivit publicației sud-coreene The Bell, compania din Cupertino a cerut furnizorilor săi de memorie, inclusiv Samsung, Micron și SK Hynix, să mărească producția de cipuri LPDDR5X, disponibile doar în versiuni de 12 GB și 16 GB. Aceste componente ar urma să fie integrate în gama iPhone 18.

În prezent, doar modelele iPhone Air și iPhone 17 Pro beneficiază de 12 GB RAM, în timp ce varianta standard a iPhone 17 a rămas la 8 GB, împreună cu cipul A19. Creșterea memoriei este, însă, o evoluție firească, mai ales în contextul în care Apple investește masiv în dezvoltarea funcțiilor AI native sub umbrela Apple Intelligence. Aceste caracteristici ar putea necesita, în viitor, o capacitate mai mare de procesare și de stocare temporară.

Lansare în două etape și o nouă strategie de producție

Raportul menționează că Apple ar putea renunța la tradiționalul eveniment unic din septembrie, adoptând un calendar de lansare eșalonat. Astfel, modelele iPhone Air 2, iPhone 18 Pro/Pro Max și iPhone Fold ar urma să fie prezentate în toamna anului 2026, iar iPhone 18 și iPhone 18e ar putea ajunge pe piață abia în primăvara anului 2027.

Deși, în prezent, iOS este deja optimizat pentru performanță ridicată cu memorie redusă, trecerea la 12 GB RAM ar putea deschide ușa către noi funcții AI, multitasking extins și o mai bună integrare cu dispozitivele Apple din ecosistem.

