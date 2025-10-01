iPhone Air: frumusețea celor de la Apple care vine la pachet cu o mare slăbiciune

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 18:47
276 citiri
iPhone Air: frumusețea celor de la Apple care vine la pachet cu o mare slăbiciune
FOTO Unsplash

Apple a știut dintotdeauna să construiască produse care cuceresc la prima vedere. iPhone Air nu face excepție: subțire, elegant și cu acel aer premium tipic companiei din Cupertino. Problema apare însă atunci când treci dincolo de design și ajungi la detaliile tehnice, locul unde entuziasmul începe să scadă.

Deși prețul cerut de Apple sugerează un dispozitiv comparabil cu frații săi mai mari, iPhone Air lasă impresia unui telefon gândit mai degrabă pentru utilizatorii atrași de imagine și mai puțin de performanță. Sistemul foto minimalist și bateria de doar 3149 mAh dau de înțeles că „Air” nu este doar o denumire de marketing, ci și un compromis real.

Încărcare rapidă? Depinde cum o privești

În testele făcute de ChargerLab, iPhone Air s-a dovedit capabil să accepte o putere medie de doar 18-19W prin USB-C, chiar și atunci când este conectat la adaptoare Apple de 40W. Practic, asta îl aduce la nivelul vechiului iPhone 16, deși acesta dispunea de o baterie mai mare, de 3561 mAh.

Prin cablu USB-C și adaptor de 20W sau mai mult: 50% baterie în aproximativ 30 de minute. Prin MagSafe cu adaptor de 30W: aceeași încărcare de 50% în 30 de minute, dar cu o surpriză plăcută – viteze wireless ce ating 21W, chiar peste performanța prin fir.

Comparativ, iPhone 17 standard atinge 27-28W, iar modelele Pro urcă până la 36W, confirmând că Air rămâne vizibil în urmă la acest capitol. Un alt detaliu controversat: Apple a prezentat alături de noul telefon și un powerbank „de lifestyle”, aproape ca și cum ar recunoaște implicit slăbiciunea bateriei. Așadar, iPhone Air este acel produs Apple pe care îl cumperi cu inima, dar îl folosești cu grijă.

Apple pregătește saltul direct la iPhone 20: zvonurile spun că seria 19 ar putea fi „sărită” complet
Apple pregătește saltul direct la iPhone 20: zvonurile spun că seria 19 ar putea fi „sărită” complet
Informații din Asia sugerează că Apple are în plan un calendar extrem de aglomerat pentru următorii doi ani: aproape 12 modele noi de iPhone între 2026 și 2027. Cea mai surprinzătoare...
Apple a reușit să scrie istorie! Noul procesor de iPhone 17 bate la viteză chiar și cip-urile de calculatoare
Apple a reușit să scrie istorie! Noul procesor de iPhone 17 bate la viteză chiar și cip-urile de calculatoare
Apple a reușit să scrie istorie în testele de performanță, după ce procesorul A19 montat pe iPhone 17 a obținut cel mai mare scor single-core din lume, conform PassMark. Surpriza este și...
#tehnologie, #iphone, #apple , #iphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Cearta intre doi lideri PSD-PNL: "Zat sa-i spui lui ma-ta, mai porcule, ce eu sunt pisica?"/"Mi-a spus sa-mi iau pastile"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cosmar pentru "cea mai frumoasa femeie din lume": "Era dezgustator de beat! Mi-a ruinat complet experienta"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un mecanic a fost întrebat cum poți face o mașină să reziste 800.000 de km: Ce a răspuns
  2. iPhone Air: frumusețea celor de la Apple care vine la pachet cu o mare slăbiciune
  3. Wikipedia intră în era AI. Proiectul care schimbă modul în care, chiar și roboții, citesc informații online
  4. Focar de boală a limbii albastre la bovine. Virusul care se răspândește în Europa a fost depistat în Gorj
  5. Surpriză pentru Microsoft. Utilizatorii fug de Windows 11 și aleg Windows 7, deși nu mai primește actualizări
  6. Antoniu Panait (Vastint) la The Real Estate Event: „Tinerii sunt extrem de mobili, foarte bine pregătiți și oricând se mută în funcție de facilități”
  7. Anunț de la BNR: Ne-au scăzut rezervele valutare. Cât aur mai are România
  8. Președintele retrimite în Parlament legea criptomonedelor: ”România are nevoie acum de reguli clare, nu de excepții introduse pe fugă”
  9. WhatsApp primește un update interesant: transformă fotografiile obișnuite în mici povești animate
  10. O aplicație de salarizare, utilă pentru operațiuni complexe de payroll