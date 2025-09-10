iPhone Air este cel mai subțire și elegant iPhone din istorie – doar 5,6 mm și construit din titan. La ce preț este disponibil și ce știe să facă

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 15:08
FOTO Apple

La evenimentul din septembrie, Apple a prezentat ceea ce numește „cel mai elegant iPhone făcut vreodată”: noul iPhone Air, primul model ultra-slim al companiei. Telefonul are doar 5,6 mm grosime, o carcasă din titan de grad 5 și un design complet reproiectat la interior pentru a face loc unei baterii mai mari, fără a sacrifica rezistența.

Ecran de top și design complet reimaginat

iPhone Air aduce un display Super Retina XDR de 6,5 inci, cu ProMotion 1–120 Hz și luminozitate record de 3.000 de niți în exterior. Protecția este asigurată de Ceramic Shield 2 pe față – de trei ori mai rezistent la zgârieturi – și, pentru prima oară, același material pe spate, de patru ori mai rezistent la crăpături. Telefonul va fi disponibil în patru finisaje: space black, cloud white, light gold și sky blue.

Arhitectura internă a fost regândită: componentele sunt grupate pe un „platou” pe spate, lăsând mai mult spațiu pentru baterie și rigidizând structura. Apple promite o rezistență superioară la îndoire și o senzație monolitică în utilizare.

Performanță, autonomie și camere

La interior, găsim procesorul A19 Pro, noul cip N1 pentru Wi-Fi 7 și Bluetooth 6 și modemul C1X, cu viteze 5G mai mari și consum redus cu 30%. Telefonul este eSIM-only, renunțând complet la slotul fizic. Autonomia acoperă fără probleme o zi întreagă, iar cu noua baterie MagSafe slim poate ajunge până la 40 de ore de redare video.

Camera principală este un senzor Fusion de 48 MP, capabil de zoom optic 2x și fotografii detaliate chiar și în lumină slabă. Camera frontală Center Stage de 18 MP este gândită pentru apeluri video și vlogging, cu funcție Dual Capture ce filmează simultan fața și spatele. La video, iPhone Air livrează 4K60 Dolby Vision și sunet spațial.

Pe partea de software, iOS 26 vine cu Apple Intelligence, traduceri live, „visual intelligence” pentru acțiuni rapide și un nou look „Liquid Glass”. Funcțiile AI rulează local, cu suport offline, iar butonul Action și Camera Control oferă acces instant la funcții esențiale.

iPhone Air pornește de la 999 $ pentru versiunea de 256 GB și ajunge până la 1 TB. Precomenzile încep pe 12 septembrie, iar livrările pe 19 septembrie. Telefonul vine cu accesorii dedicate: husă Air Case, Air Bumper colorat, baterie MagSafe slim și o curea crossbody din materiale reciclate.

