iPhone depășește borna istorică de 3 miliarde de unități vândute și atinge un prag pe care nicio altă companie tech nu l-a mai bifat

Apple a atins un prag pe care nicio altă companie tech nu l-a mai bifat: trei miliarde de iPhone-uri livrate. Anunțul a fost făcut chiar de CEO-ul Tim Cook în raportul financiar pentru ultimul trimestru, confirmând statutul iPhone-ului drept cel mai popular dispozitiv tehnologic din istorie.

Lansat în 2007, telefonul a cunoscut o ascensiune spectaculoasă, cu vânzări accelerate după apariția modelelor cu ecran mai mare, precum seria iPhone 6, care singură a depășit 220 de milioane de unități vândute.

Primul miliard a fost atins în 2016, la nouă ani de la debut, al doilea în 2021, iar al treilea doar patru ani mai târziu. Deși ritmul este impresionant, viitorul nu este la fel de clar. Piața globală a smartphone-urilor s-a temperat după explozia din pandemie, iar factorii economici, precum inflația, costurile de producție și taxele mai mari, pot încetini vânzările.

Provocările noii ere tehnologice

Succesul iPhone-ului contrastează cu dificultățile Apple în a se impune pe terenul noilor tehnologii dominante. Inteligența artificială atrage acum cea mai mare atenție în industrie, însă compania nu a reușit să lanseze produse care să marcheze acest domeniu. Vision Pro, încercarea Apple de a intra pe piața realității mixte, nu a avut impactul dorit, în timp ce rivalii deja lansează ochelari inteligenți cu AI.

