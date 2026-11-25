Apple ar putea face una dintre cele mai mari schimbări din ultimii ani în ceea ce privește camerele telefoanelor sale. iPhone 20 Pro, modelul pregătit pentru aniversarea a 20 de ani de la apariția primului iPhone, ar putea primi un senzor foto principal de 200 de megapixeli, alături de un design diferit față de generațiile actuale.

Informațiile au apărut înaintea lansării așteptate în 2027 și sugerează că Apple testează mai multe tehnologii noi, atât pentru fotografiere, cât și pentru ecran.

Deocamdată, compania nu a confirmat existența unei camere de 200 MP, iar detaliile provin din informații neoficiale despre dispozitive aflate în dezvoltare.

Zvonul privind noul senzor a fost prezentat de YouTuberul Sam Kohl, care susține că Apple ar putea folosi și o tehnologie numită LOFIC pentru îmbunătățirea fotografiilor.

Dacă informația se confirmă, trecerea la 200 MP ar reprezenta o schimbare majoră față de abordarea Apple, care a preferat până acum să pună accent pe procesarea imaginilor și pe calitatea senzorilor, nu doar pe creșterea numărului de megapixeli.

Ce ar schimba o cameră de 200 MP pe iPhone

Un senzor cu rezoluție mai mare poate surprinde mai multe detalii, ceea ce permite decuparea fotografiilor fără o pierdere la fel de mare a clarității.

Totuși, numărul de megapixeli nu garantează automat fotografii mai bune. Dimensiunea senzorului, cantitatea de lumină captată și procesarea imaginilor influențează rezultatul final.

Aici ar putea interveni tehnologia LOFIC, despre care se spune că este analizată pentru viitorul iPhone.

Aceasta permite senzorului să gestioneze mai bine diferențele mari de luminozitate, astfel încât zonele foarte luminate să nu piardă la fel de multe detalii, iar umbrele să păstreze mai multă informație.

Avantajul ar putea fi vizibil în fotografiile realizate la apus, în încăperi cu ferestre puternic luminate sau în alte situații în care o parte a imaginii este mult mai luminoasă decât restul.

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