Cel mai scump telefon lansat de Apple are un succes real. iPhone Duo, epuizat chiar după ce s-a lansat

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 13:38
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Cel mai scump telefon lansat de Apple are un succes real. iPhone Duo, epuizat chiar după ce s-a lansat
FOTO Apple

Primul iPhone pliabil s-a vândut mai repede decât a reușit Apple să îl producă. La puțin peste o săptămână de la lansare, iPhone Duo a dispărut din magazine, iar compania spune că nu poate estima când oferta va ajunge din nou la nivelul cererii.

Telefonul pornește de la 1.999 de dolari în Statele Unite și 1.999 de lire în Marea Britanie, dar prețul ridicat nu a împiedicat epuizarea stocurilor. În România, telefonul pleacă de la 12.500 RON.

Problema pentru Apple este că succesul comercial vine într-un moment complicat. Compania se confruntă deja cu dificultăți de aprovizionare, iar unii dintre primii cumpărători au raportat fisuri ale ecranului interior. Apple spune că defectul a apărut la un număr mic de unități și că telefoanele afectate vor fi înlocuite gratuit.

Apple nu știe când va putea acoperi cererea

Sabhi Kahn, directorul operațional al companiei, a spus că este greu de anticipat când producția va reuși să țină pasul cu comenzile.

În același timp, Apple avertizează că problemele de aprovizionare cu procesoare avansate ar putea continua și anul viitor. Aceste componente sunt produse în mare parte de TSMC, iar lipsurile pot afecta și alte produse, inclusiv Mac și iPad.

Presiunea nu vine doar din zona procesoarelor. Creșterea puternică a investițiilor în inteligență artificială a dus și la o cerere mult mai mare pentru memorie și alte componente folosite în centrele de date. Pentru Apple, asta înseamnă costuri mai mari într-un moment în care încearcă să producă suficient de multe dispozitive pentru a acoperi cererea.

Compania a majorat în acest context prețurile pentru aproape toate produsele hardware cu aproximativ 20%. Chiar și așa, rezultatele financiare rămân puternice. În trimestrul încheiat la 26 septembrie, veniturile din iPhone au crescut cu 17%, până la 57 de miliarde de dolari. Aceste cifre nu includ însă iPhone Duo, lansat mai târziu.

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