Compania acuzată online că ar fi produs balamalele iPhone Duo neagă implicarea și amenință cu procese

Problemele raportate la iPhone Duo au pornit și o vânătoare de vinovați în rândul furnizorilor Apple. În ultimele zile, numele companiei sud-coreene Fine M-Tech a fost asociat online cu balamalele telefonului, însă firma respinge acuzațiile și spune că va lua măsuri legale împotriva celor care îi afectează imaginea cu informații false.

Fine M-Tech nu a menționat direct Apple și nici iPhone Duo în răspunsul său. Compania a transmis însă că nu este corect ca o anumită piesă să fie indicată drept cauza unei defecțiuni fără teste clare care să demonstreze legătura.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială că Fine M-Tech furnizează balamalele folosite pe iPhone Duo.

De unde a pornit asocierea cu iPhone Duo

Compania este cunoscută în industrie pentru componente destinate telefoanelor pliabile și a produs balamale inclusiv pentru Samsung Galaxy Z Fold 8.

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Tocmai această experiență a făcut ca numele său să apară rapid în discuțiile despre problemele de la iPhone Duo, în condițiile în care unele dintre defecțiunile raportate de utilizatori par să fie legate de zona balamalei și a ecranului interior.

Asta nu înseamnă însă că Fine M-Tech este furnizorul Apple și nici că o eventuală componentă produsă de companie ar fi cauza problemelor.

Firma sud-coreeană insistă că astfel de concluzii trebuie trase doar după analize tehnice și dovezi concrete.

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