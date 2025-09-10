Un eveniment Apple nu e doar o prezentare de produse, ci un adevărat spectacol global. Pe 9 septembrie, înainte ca transmisia să înceapă, peste jumătate de milion de oameni erau deja conectați, iar la 44 de minute numărul explodase la 2,6 milioane. În centrul atenției: un nou val de iPhone-uri, ceasuri inteligente și căști AirPods, toate promovate de Tim Cook drept „cel mai mare salt din istoria companiei”.

AirPods și Apple Watch, surprizele neașteptate

Căștile AirPods Pro 3 au fost primele care au atras aplauze: un sistem de anulare a zgomotului de două ori mai puternic, funcții de sănătate precum senzor de ritm cardiac și chiar modul Hearing Aid, ce transformă căștile într-un dispozitiv auditiv inteligent. Autonomia ajunge până la 10 ore, iar lansarea este programată pentru 19 septembrie, la prețul de 249 de dolari.

La capitolul ceasuri, Apple a adus patru noutăți. Seria 11 vine cu ecran mai rezistent și conectivitate 5G, Watch SE 3 cu cipul S10 și Always-On Display, iar Ultra 3 devine partenerul de aventură, cu autonomie de 42 de ore și mesaje prin satelit. Prețurile variază între 249 și 749 de dolari.

iPhone 17, piesa centrală a serii

Abia spre final, Apple a scos pe scenă iPhone 17 – disponibil în patru versiuni. Modelul standard are ecran de 6,3 inci la 120 Hz, procesor A19 pe 3 nm și o cameră duală de 48 MP + 12 MP. Stocarea minimă urcă la 256 GB, iar prețul pornește de la 799 de dolari.

Varianta Air este cel mai subțire iPhone construit vreodată, cu doar 5,6 mm grosime și cip A19 Pro, la 999 de dolari. Modelele Pro și Pro Max, dedicate creatorilor de conținut, oferă zoom optic 8x, filmare Dolby Vision HDR la 4K/120 fps și stocare de până la 2 TB. Prețurile încep de la 1.099 dolari.

Apple a livrat ce a promis: ecrane luminoase, autonomie mai bună și camere de top. Rămâne ca utilizatorii să decidă dacă acest „salt uriaș” e și cel pe care îl așteptau.

Ads