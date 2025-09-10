Apple a făcut show-ul anului: milioane de oameni au urmărit live lansarea gadgeturilor. Tim Cook: „cel mai mare salt din istoria companiei”

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 18:20
656 citiri
Apple a făcut show-ul anului: milioane de oameni au urmărit live lansarea gadgeturilor. Tim Cook: „cel mai mare salt din istoria companiei”
Apple FOTO: Pexels

Un eveniment Apple nu e doar o prezentare de produse, ci un adevărat spectacol global. Pe 9 septembrie, înainte ca transmisia să înceapă, peste jumătate de milion de oameni erau deja conectați, iar la 44 de minute numărul explodase la 2,6 milioane. În centrul atenției: un nou val de iPhone-uri, ceasuri inteligente și căști AirPods, toate promovate de Tim Cook drept „cel mai mare salt din istoria companiei”.

AirPods și Apple Watch, surprizele neașteptate

Căștile AirPods Pro 3 au fost primele care au atras aplauze: un sistem de anulare a zgomotului de două ori mai puternic, funcții de sănătate precum senzor de ritm cardiac și chiar modul Hearing Aid, ce transformă căștile într-un dispozitiv auditiv inteligent. Autonomia ajunge până la 10 ore, iar lansarea este programată pentru 19 septembrie, la prețul de 249 de dolari.

La capitolul ceasuri, Apple a adus patru noutăți. Seria 11 vine cu ecran mai rezistent și conectivitate 5G, Watch SE 3 cu cipul S10 și Always-On Display, iar Ultra 3 devine partenerul de aventură, cu autonomie de 42 de ore și mesaje prin satelit. Prețurile variază între 249 și 749 de dolari.

iPhone 17, piesa centrală a serii

Abia spre final, Apple a scos pe scenă iPhone 17 – disponibil în patru versiuni. Modelul standard are ecran de 6,3 inci la 120 Hz, procesor A19 pe 3 nm și o cameră duală de 48 MP + 12 MP. Stocarea minimă urcă la 256 GB, iar prețul pornește de la 799 de dolari.

Varianta Air este cel mai subțire iPhone construit vreodată, cu doar 5,6 mm grosime și cip A19 Pro, la 999 de dolari. Modelele Pro și Pro Max, dedicate creatorilor de conținut, oferă zoom optic 8x, filmare Dolby Vision HDR la 4K/120 fps și stocare de până la 2 TB. Prețurile încep de la 1.099 dolari.

Apple a livrat ce a promis: ecrane luminoase, autonomie mai bună și camere de top. Rămâne ca utilizatorii să decidă dacă acest „salt uriaș” e și cel pe care îl așteptau.

Windows 11, mai curat și cu mai puțin AI. Un nou program îți taie dintr-un foc Copilot, Teams și Outlook
Windows 11, mai curat și cu mai puțin AI. Un nou program îți taie dintr-un foc Copilot, Teams și Outlook
Utilizatorii care vor un Windows 11 mai curat și mai rapid au acum o veste bună. Tiny11 Builder, proiectul creat de NTDEV, a primit o actualizare majoră, compatibilă cu viitoarea versiune 25H2...
Apple a scos toate armele: iPhone 17, Air, Pro și Pro Max, cele mai așteptate telefoane ale anului, au fost lansate
Apple a scos toate armele: iPhone 17, Air, Pro și Pro Max, cele mai așteptate telefoane ale anului, au fost lansate
Evenimentul „Awe dropping” a arătat oficial iPhone 17, o generație completă de patru modele, după ce internetul dezvăluise deja mare parte din specificații. Totuși, au existat și...
#tehnologie, #apple, #iphone , #Apple
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Miliardarul care l-a depasit pe Elon Musk si a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
a1.ro
Tania Budi, in bikini decupat, dupa presupusul "amantlac" cu Gigi Becali! Cum arata vedete
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Windows 11 a fost acuzat recent că ar strica anumite SSD-uri. Investigațiile arată acum un adevăr surprinzător
  2. Samsung pregătește o surpriză mai puțin plăcută pentru fanii seriei Galaxy. Ce se întâmplă cu viitorul Galaxy S26 Ultra
  3. Huawei, lider global în dispozitive purtabile, potrivit IDC. Ce dispozitive a lansat producătorul în acest an și cum a ajuns pe prima poziție
  4. Nokia revine în forță: HMD pregătește primul smartphone european ultra-securizat pentru guverne și armată
  5. Xiaomi pregătește marea surpriză: HyperOS 3 vine global pe 24 septembrie, odată cu seria Xiaomi 15T
  6. Windows 11, mai curat și cu mai puțin AI. Un nou program îți taie dintr-un foc Copilot, Teams și Outlook
  7. Apple a făcut show-ul anului: milioane de oameni au urmărit live lansarea gadgeturilor. Tim Cook: „cel mai mare salt din istoria companiei”
  8. Sfârșit de eră pentru fanii Android. Una dintre cele mai populare aplicații de personalizare se închide
  9. Telefonul de 999 RON cu inteligența artificială și multe funcții de top, lansat în România. Ce brand l-a adus pe piață
  10. O femeie a dus mașina la service la o zi după ce i-a pus cauciucuri noi. Mecanicul, șocat de ce a găsit sub autoturism: „Asta m-a enervat cu adevărat” VIDEO