Un oraș vrea să limiteze timpul petrecut pe smartphone. Doar două ore pe zi pentru fiecare utilizator

În Toyoake, un oraș cu 68.000 de locuitori din centrul Japoniei, autoritățile au lansat o propunere care a generat imediat controverse: folosirea telefoanelor mobile ar trebui redusă la cel mult două ore zilnic, în afara muncii sau a școlii. Ideea nu este una cu caracter obligatoriu, ci doar o recomandare, dar reacțiile nu au întârziat să apară.

Primarul Masafumi Koki susține că inițiativa urmărește să protejeze sănătatea locuitorilor, după ce au apărut tot mai multe îngrijorări privind efectele abuzului de tehnologie. Problemele semnalate variază de la tulburări de somn până la scăderea capacității de concentrare, fenomene deja documentate de specialiști.

Reguli pentru tineri și reacții împărțite

Planul administrației locale include și recomandări specifice pentru elevi: copiii din ciclul primar ar trebui să renunțe la telefon după ora 21:00, iar cei mai mari după ora 22:00. Măsura vine în contextul unor date oficiale care arată că adolescenții japonezi petrec, în medie, peste cinci ore pe zi online. Agenția guvernamentală pentru copii și familii avertizase încă din primăvară că aceste obiceiuri digitale influențează negativ starea emoțională și calitatea somnului.

Deși inițiativa nu prevede sancțiuni, a fost întâmpinată cu un val de critici pe rețelele sociale. Mulți utilizatori consideră că două ore nu sunt suficiente nici pentru activități de relaxare obișnuite, cum ar fi vizionarea unui film sau citirea unei cărți electronice. Alții au subliniat că astfel de decizii țin de responsabilitatea familiei, nu a autorităților.

Primarul a încercat să calmeze spiritele, amintind că telefoanele sunt indispensabile în viața modernă, dar că utilizarea lor trebuie să fie echilibrată. Proiectul va fi revizuit și supus votului consiliului local săptămâna viitoare, iar dacă va fi adoptat, ar putea intra în vigoare din octombrie.

