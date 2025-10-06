Jocul Snake a revenit. De data asta, direct în bara de adrese a browserului

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 19:01
FOTO Snake

Snake, unul dintre cele mai emblematice jocuri din istoria telefoanelor mobile, face un comeback neașteptat în 2025. Nu mai ai nevoie nici de aplicație, îl poți juca direct în bara de adrese a browserului tău. Link

Remake-ul se numește URL Snake și este creația dezvoltatorului Demian Ferreiro. Acesta a reușit performanța de a comprima tot jocul în mai puțin de 400 de linii de JavaScript, folosind caractere Unicode Braille pentru a desena șarpele și tabla de joc. Astfel, în locul unei ferestre grafice obișnuite, tot gameplay-ul se desfășoară în spațiul minuscul al barei de adrese, actualizată în timp real, scrie Connect.

Controlul este cât se poate de simplu: jucătorul se folosește de săgețile tastaturii pentru a direcționa șarpele, exact ca în versiunile clasice de pe telefoanele Nokia.

Un experiment devenit viral

Ferreiro a explicat pe GitHub că ideea i-a venit după ce a descoperit structura simbolurilor Braille în Unicode — fiecare caracter reprezintă o matrice 2x4 de puncte, echivalentul unui byte complet. Această proprietate i-a permis să simuleze un ecran de joc de aproximativ 40x4 pixeli, redat direct în bara de navigare. Actualizările vizuale se fac folosind funcția RequestAnimationFrame, ceea ce oferă o mișcare surprinzător de fluidă.

Ce a început ca o glumă între programatori a devenit rapid un experiment viral. Comunitatea online a fost impresionată de ingeniozitatea proiectului, iar Ferreiro a publicat codul open-source, invitând alți dezvoltatori să contribuie.

