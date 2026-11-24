Ce vor face oamenii într-o lume în care inteligența artificială le poate îndeplini o mare parte dintre sarcinile profesionale? Dario Amodei, directorul general al Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, a luat în calcul o variantă neobișnuită. Mai exact, jocurile video atât de captivante încât să ofere oamenilor o alternativă la activitățile din viața reală.

Ideea apare într-un articol publicat de The Wall Street Journal despre Dario Amodei și sora sa, Daniela, cei doi fondatori ai Anthropic. Potrivit publicației, Amodei discuta încă din perioada în care lucra la OpenAI despre consecințele sociale ale automatizării și despre posibile soluții pentru conflictele provocate de pierderea locurilor de muncă.

În jurul anului 2016, acesta ar fi sugerat, în conversații interne de pe Slack, că jocurile video imersive ar putea contribui la reducerea tensiunilor generate de șomajul provocat de inteligența artificială.

O lume ca în Matrix, în care oamenii își petrec timpul în realități virtuale?

Ideea pornea de la un scenariu în care sistemele AI devin suficient de performante pentru a înlocui oamenii într-un număr mare de profesii. Într-o asemenea societate, lipsa unui loc de muncă nu ar însemna doar pierderea veniturilor, ci și dispariția unei activități care oferă structură și sens vieții cotidiene.

Jocurile video ar putea deveni, în această interpretare, spații virtuale în care oamenii își petrec timpul și găsesc noi forme de implicare.

Ideea amintește de scenariile din filmele science-fiction, în care oamenii ajung să trăiască o parte considerabilă a vieții în lumi digitale.

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