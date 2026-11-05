Un laborator din China poate realiza singur experimente genetice. Inteligența artificială controlează roboții și analizează ADN-ul

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 05 Noiembrie 2026, ora 21:35
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Un laborator din China poate realiza singur experimente genetice. Inteligența artificială controlează roboții și analizează ADN-ul
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Un laborator din China poate realiza experimente genetice complexe fără ca cercetătorii să fie nevoiți să controleze permanent fiecare etapă. Sistemul folosește inteligența artificială pentru a coordona roboți, a analiza ADN-ul și a executa mii de operațiuni pornind de la instrucțiuni simple.

Tehnologia, numită AutoDNA, a fost dezvoltată de cercetătorii de la Universitatea Jiao Tong din Shanghai și prezentată într-un articol publicat de revista Nature. Platforma combină mai mulți agenți AI cu echipamente robotizate, pentru a automatiza o parte considerabilă a muncii din laboratoarele de biologie moleculară.

Spre deosebire de sistemele obișnuite, care execută doar sarcini programate anterior, AutoDNA poate organiza singur succesiunea operațiunilor necesare unui experiment. Cercetătorul trebuie să descrie obiectivul, iar inteligența artificială stabilește pașii și coordonează echipamentele.

Laboratorul utilizează peste 20 de tipuri de instrumente, iar probele sunt transportate între acestea cu ajutorul brațelor robotice.

Ce experimente poate realiza laboratorul controlat de inteligența artificială

Cercetătorii au testat AutoDNA în mai multe situații, inclusiv pentru identificarea unei mutații genetice asociate cancerului. Într-un alt experiment, sistemul a primit sarcina de a transforma un mesaj într-o secvență de ADN, folosind cele patru componente de bază ale acestuia.

Platforma poate realiza atât sinteza ADN-ului, adică producerea unor secvențe genetice, cât și secvențierea, procesul prin care este identificată ordinea componentelor sale.

O astfel de tehnologie ar putea reduce timpul necesar cercetărilor medicale și dezvoltării medicamentelor. Operațiunile repetitive pot fi preluate de roboți, în timp ce specialiștii se concentrează asupra interpretării rezultatelor și stabilirii unor noi direcții de cercetare.

Totuși, laboratorul nu funcționează complet independent. Angajații trebuie să alimenteze echipamentele cu substanțele necesare, să se ocupe de întreținere și să supravegheze activitatea sistemului.

Rezultatele experimentelor necesită în continuare verificare umană, iar procedurile genetice trebuie să respecte reguli stricte de siguranță.

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