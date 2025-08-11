Vulnerabilitate gravă descoperită pe laptopuri populare în România. Ce trebuie să facă utilizatorii

Două dintre cele mai vândute game de laptopuri Dell, Precision și Latitude, sunt vizate de o problemă de securitate serioasă care afectează un cip hardware esențial. Este vorba despre modelul BCM5820X, produs de Broadcom, responsabil cu protejarea datelor sensibile precum parolele și informațiile biometrice.

Acest cip este parte a mecanismului ControlVault3, promovat de Dell drept un avantaj major pentru securitatea utilizatorilor. În mod normal, o protecție implementată la nivel hardware ar trebui să fie mult mai rezistentă decât soluțiile software. Însă, în acest caz, vulnerabilitatea a ridicat semne de alarmă atât în rândul utilizatorilor individuali, cât și al companiilor care se bazează pe aceste modele pentru protecția informațiilor.

Cinci breșe de securitate cu risc ridicat

Problema este amplificată de faptul că cipul BCM5820X este asociat cu cinci vulnerabilități distincte (CVE-2025-24311, CVE-2025-25215, CVE-2025-24922, CVE-2025-25050 și CVE-2025-24919). Acestea permit atacatorilor să extragă date confidențiale, să modifice sau să șteargă memoria, să ruleze cod de la distanță și chiar să injecteze software malițios în zone protejate. Toate au scoruri CVSS peste 8, ceea ce le plasează în categoria „risc ridicat”.

Dell a anunțat că a pregătit actualizările necesare, distribuite cu prioritate critică prin toate canalele disponibile. Utilizatorii care au dezactivat actualizările automate sau folosesc un sistem de operare diferit de cel preinstalat sunt sfătuiți să aplice manual patch-urile, pentru a preveni exploatarea acestor breșe.

