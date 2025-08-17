Lenovo lansează cablul retractabil de 240W care încarcă rapid laptopul, telefonul și tableta

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 17 August 2025, ora 20:57
347 citiri
Lenovo lansează cablul retractabil de 240W care încarcă rapid laptopul, telefonul și tableta
FOTO Lenovo

Lenovo a introdus pe piață noul cablu de încărcare rapidă Thinkplus Qingfeng, un model USB-C la USB-C capabil să livreze până la 240W prin standardul USB PD 3.2. Conceput pentru a combina viteza, portabilitatea și rezistența, acesta este disponibil în trei variante de culoare – negru, alb și gri-argintiu – și poate fi achiziționat deja de pe principalele platforme de comerț electronic.

Cablul Thinkplus are un mecanism retractabil magnetic, ascuns într-o carcasă centrală, care permite extinderea fiecărui capăt la 60 cm, obținând o lungime totală de 1,2 metri. Carcasa măsoară 74,5 mm pe 63 mm, cu o grosime de 16,4 mm și o greutate de doar 63 de grame, ceea ce îl face ușor de transportat alături de un laptop subțire sau în geanta de zi cu zi.

Firul este plat, ultra-subțire (1,5 mm), cu împletitură 3D bicoloră pentru flexibilitate și rezistență la încurcare. Capetele conectorilor au fost întărite pentru a proteja miezul intern, iar cablul a trecut teste de anduranță care includ peste 10.000 de îndoiri și peste 20.000 de cicluri de conectare-deconectare.

Pe lângă încărcarea telefoanelor, tabletelor sau altor gadgeturi, cablul poate alimenta și laptopuri de mare putere.

Record istoric pe piața telefoanelor. Prețurile ating un nou vârf, iar încasările producătorilor explodează
Record istoric pe piața telefoanelor. Prețurile ating un nou vârf, iar încasările producătorilor explodează
Industria telefoanelor inteligente a atins un nou vârf istoric în trimestrul al doilea din 2025, depășind pragul de 100 de miliarde de dolari în venituri. Creșterea de 10% față de aceeași...
Un startup vrea să cumpere Google Chrome cu 34,5 miliarde de dolari, deși valorează aproape de două ori mai puțin
Un startup vrea să cumpere Google Chrome cu 34,5 miliarde de dolari, deși valorează aproape de două ori mai puțin
Perplexity surprinde piața tech cu o ofertă neașteptată: preluarea browserului Chrome de la Google pentru 34,5 miliarde de dolari. Deși valoarea sa de piață este estimată la doar 18...
#tehnologie, #Lenovo, #laptop , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Marionetele Kremlinului". Cum sunt instruiti profesorii rusi sa depisteze eventuale "porniri criminale" in randul studentilor straini
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masa!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scandal mocnit de peste un an, pentru penalități de 266 de milioane de lei. România ar putea pierde cele 37 de trenuri noi Coradia Stream
  2. Lenovo lansează cablul retractabil de 240W care încarcă rapid laptopul, telefonul și tableta
  3. Se lansează oficial primul „Batmobil”. Când vor începe livrările pentru mașina produsă în doar 300 de exemplare, personalizată din trilogia "Cavalerul Negru" VIDEO
  4. Record istoric pe piața telefoanelor. Prețurile ating un nou vârf, iar încasările producătorilor explodează
  5. Un startup vrea să cumpere Google Chrome cu 34,5 miliarde de dolari, deși valorează aproape de două ori mai puțin
  6. Un nou val de dezinformare. Suveraniștii au văzut lucrările de la Vidraru și anunță că francezii ne fură aurul. Marian Godină: "Numai Dumnezeu știe cât aur monoatomic s-a format acolo"
  7. Care sunt cele mai scumpe mașini de întreținut în timp. Dezvăluirile unui mecanic
  8. Liderul senatorilor PSD, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan. "Este absolut eronat și dăunător pentru economie să faci astfel de afirmații"
  9. Rompetrol dă lovitura: motivul pentru care profiturile au sărit cu 76% doar în prima jumătate din 2025
  10. Ce ar trebui să se întâmple cu salariile bugetarilor, conform unui consilier prezidențial: „Sporurile trebuie să dispară. Este o zăpăceală din care nu înțelegem nimic”