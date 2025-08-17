Lenovo lansează cablul retractabil de 240W care încarcă rapid laptopul, telefonul și tableta

Lenovo a introdus pe piață noul cablu de încărcare rapidă Thinkplus Qingfeng, un model USB-C la USB-C capabil să livreze până la 240W prin standardul USB PD 3.2. Conceput pentru a combina viteza, portabilitatea și rezistența, acesta este disponibil în trei variante de culoare – negru, alb și gri-argintiu – și poate fi achiziționat deja de pe principalele platforme de comerț electronic.

Cablul Thinkplus are un mecanism retractabil magnetic, ascuns într-o carcasă centrală, care permite extinderea fiecărui capăt la 60 cm, obținând o lungime totală de 1,2 metri. Carcasa măsoară 74,5 mm pe 63 mm, cu o grosime de 16,4 mm și o greutate de doar 63 de grame, ceea ce îl face ușor de transportat alături de un laptop subțire sau în geanta de zi cu zi.

Firul este plat, ultra-subțire (1,5 mm), cu împletitură 3D bicoloră pentru flexibilitate și rezistență la încurcare. Capetele conectorilor au fost întărite pentru a proteja miezul intern, iar cablul a trecut teste de anduranță care includ peste 10.000 de îndoiri și peste 20.000 de cicluri de conectare-deconectare.

Pe lângă încărcarea telefoanelor, tabletelor sau altor gadgeturi, cablul poate alimenta și laptopuri de mare putere.

