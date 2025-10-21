Lenovo prezintă Lecoo Air 16: un laptop de 16 inchi care cântărește cât o tabletă și vine la un preț surprinzător

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 19:14
476 citiri
Lenovo prezintă Lecoo Air 16: un laptop de 16 inchi care cântărește cât o tabletă și vine la un preț surprinzător
FOTO Lenovo

Lenovo intră în competiția laptopurilor subțiri cu Lecoo Air 16, un laptop de 16 inchi care cântărește sub un kilogram. Noul dispozitiv al companiei devine primul laptop mare și extrem de ușor pe care utilizatorii îl pot cumpăra.

Lecoo, brandul subsidiar al Lenovo orientat spre segmentul midrange, a ales pentru acest model un procesor Intel Core Ultra 5 125H (Meteor Lake), o platformă cu 14 nuclee (4 de performanță, 8 de eficiență și 2 LP) și grafică integrată Intel Arc cu 7 nuclee Xe. Este un cip lansat acum aproape doi ani, dar încă suficient de puternic pentru sarcini de birou, productivitate și multimedia.

Ușor ca o tabletă, dar cu procesor Intel Meteor Lake

Laptopul este completat de memorie LPDDR5 și o baterie de 60 Wh, promițând o autonomie decentă raportat la greutate.

Vedeta acestui model rămâne display-ul de 16 inchi 2.5K cu rată de refresh de 120Hz, o specificație rară pentru un laptop atât de ușor. Diferența majoră față de rivalul Acer Swift Air 16 este tipul de panou: Lecoo optează pentru un IPS mai accesibil, în timp ce Acer folosește un AMOLED la un preț aproape de 1.000 de euro.

Lenovo țintește mai jos, cu un preț de aproximativ 700 de dolari pentru modelul de bază.

iPhone 17, favorit în rândul utilizatorilor. Vânzările au depășit seria anterioară cu 14%
iPhone 17, favorit în rândul utilizatorilor. Vânzările au depășit seria anterioară cu 14%
Apple, odată cu lansarea seriei iPhone 17, a depășit vânzările generației anterioare cu 14% în primele 10 zile de la lansare, potrivit datelor furnizate de Counterpoint Research. Studiul a...
Xiaomi confirmă: ecranul din spate rămâne și va fi îmbunătățit pe următoarea generație de telefoane
Xiaomi confirmă: ecranul din spate rămâne și va fi îmbunătățit pe următoarea generație de telefoane
Trendul ecranelor montate pe spatele telefoanelor pare să prindă, cel puțin pentru Xiaomi. După succesul înregistrat cu modelele Xiaomi 17, 17 Pro și 17 Pro Max, compania a anunțat oficial...
#tehnologie, #Lenovo, #laptop , #laptop
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Nicolas Sarkozy a cerut sa fie eliberat imediat dupa a intrat pe poarta inchisorii. Cum l-au intampinat detinutii
a1.ro
Tzanca Uraganu, aparitie neasteptata in autobuz. Ipostaza in care manelistului nu a mai fost vazut pana acum
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. iPhone 17, favorit în rândul utilizatorilor. Vânzările au depășit seria anterioară cu 14%
  2. Lenovo prezintă Lecoo Air 16: un laptop de 16 inchi care cântărește cât o tabletă și vine la un preț surprinzător
  3. Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, primesc o subvenţie lunară de câte 2.250 de lei
  4. Xiaomi confirmă: ecranul din spate rămâne și va fi îmbunătățit pe următoarea generație de telefoane
  5. Revelion de bogați, în România. Cât costă să petreci noaptea dintre ani în localurile de lux din Poiana Brașov
  6. Care sunt cele mai sigure investiții pentru banii românilor pe timp de criză: Trei metode care țin pasul cu inflația, explicate de un consultant financiar
  7. Huawei pregătește lansarea Mate Air. Rivalul subțire pentru iPhone Air și Galaxy S25 Edge
  8. Google taie suportul pentru Android Auto pe telefoanele mai vechi. Ce modele sunt afectate din octombrie
  9. Noua tehnologie anti-drone reușește o rată de succes de 100% în teste. 49 de drone neutralizate cu un singur impuls electromagnetic
  10. Cu 9,3% din PIB, România a avut anul trecut cel mai ridicat deficit guvernamental din zona euro

Ultimele emisiuni

Acum 29 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 146 - Rusia atac asupra României