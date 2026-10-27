Patru liceeni din Galați vor să facă clădirile mai eficiente. Sistemul lor poate controla lumina, ventilația și jaluzelele

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 26 Octombrie 2026, ora 20:26
722 citiri
Patru liceeni din Galați vor să facă clădirile mai eficiente. Sistemul lor poate controla lumina, ventilația și jaluzelele
FOTO Facebook

Patru elevi de clasa a XI-a din Galați au construit un prototip care încearcă să reducă risipa de energie din clădiri prin automatizarea unor funcții de bază. Sistemul, numit HELIO AEGIS, poate controla iluminatul, ventilația și jaluzelele în funcție de ceea ce se întâmplă într-o încăpere.

Proiectul este realizat de Mihaescu Rareș-Andrei, Tocu Maria, Leonte Darius-Andrei și Nicodim David-Teodor, elevi la Colegiul Național „Costache Negri” și Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați.

La baza prototipului se află un controller ESP32 conectat la mai mulți senzori. Aceștia urmăresc prezența persoanelor, temperatura, umiditatea, lumina și vibrațiile, iar sistemul poate reacționa automat la informațiile primite.

Astfel, lumina poate fi oprită atunci când camera este goală, ventilația poate porni dacă temperatura crește, iar jaluzelele pot fi ajustate fără intervenție manuală.

Ideea neobișnuită: folosirea astronomiei pentru a controla jaluzelele

O etapă viitoare a proiectului ar urma să introducă și calcule astronomice. Doi dintre membrii echipei, Rareș și David, au participat la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică și au obținut medalii de bronz, argint și aur.

Ideea lor este ca sistemul să calculeze poziția Soarelui în funcție de coordonatele clădirii, dată și oră. În acest fel, ar putea anticipa momentul în care o fereastră urmează să fie expusă direct razelor solare.

Într-o zi foarte caldă, jaluzelele s-ar putea închide înainte ca încăperea să se încălzească puternic, reducând astfel nevoia de răcire. Iarna, aceeași logică ar putea fi folosită invers, pentru a profita mai mult de lumina și căldura naturală.

Direcția are sens într-un sector în care consumul de energie rămâne ridicat. Clădirile folosesc aproximativ 40% din energia consumată în Uniunea Europeană, iar în jur de 75% dintre ele au o performanță energetică slabă.

HELIO AEGIS nu se limitează însă doar la reducerea consumului. Echipa a gândit și o soluție pentru situațiile în care alimentarea cu electricitate este întreruptă. O baterie de rezervă ar putea menține active funcțiile esențiale, precum senzorii, controllerul, iluminatul de urgență și comunicațiile, în timp ce alți consumatori ar fi opriți.

Logitech lansează un mouse care își schimbă forma și promite și 90 de zile de autonomie. Care este prețul de lansare
Logitech lansează un mouse care își schimbă forma și promite și 90 de zile de autonomie. Care este prețul de lansare
Logitech încearcă să combine portabilitatea unui mouse foarte subțire cu poziția mai confortabilă oferită de modelele mai înalte. Noul Pebble Up are un capac pliabil, astfel încât poate...
Cercetătorii MIT au creat un robot cât o gumă de mestecat care „prinde viață” când este luminat. Cum funcționează invenția
Cercetătorii MIT au creat un robot cât o gumă de mestecat care „prinde viață” când este luminat. Cum funcționează invenția
Un robot aproape cât un baton de gumă de mestecat poate înota fără motoare clasice, folosind în schimb celule musculare vii crescute în laborator. Dispozitivul a fost dezvoltat de ingineri...
#tehnologie, #Romania, #proiecte, #ingineri , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Kylian Mbappe, postare in miez de noapte, dupa ce a ratat Balonul de Aur 2026
Adevarul.ro
"Un cutremur pe scena politica". Reforma administratiei poate schimba raportul de forte dintre partide
DigiSport.ro
N-a uitat! Harry Kane a pronuntat un nume dupa ce a castigat Balonul de Aur 2026, iar toata sala a aplaudat

Fără Filtru Ep. 97 - Comenzile de pe Temu și Shein se scumpesc din nou de la 1 noiembrie

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Logitech lansează un mouse care își schimbă forma și promite și 90 de zile de autonomie. Care este prețul de lansare
  2. Cercetătorii MIT au creat un robot cât o gumă de mestecat care „prinde viață” când este luminat. Cum funcționează invenția
  3. Patru liceeni din Galați vor să facă clădirile mai eficiente. Sistemul lor poate controla lumina, ventilația și jaluzelele
  4. Windows XP împlinește 25 de ani. Sistemul care a însoțit primele experiențe online pentru o generație întreagă
  5. Rachete „printate” 3D în Rusia. Moscova caută o cale mai ieftină de a produce arme cu rază lungă
  6. Cine ar putea beneficia de un avans de doar 5 la sută la locuință. Schimbările pregătite pentru programul „Noua Casă”
  7. Kanald D a fost vândut către compania care deține Prima TV. „Una dintre cele mai importante achiziții din industria media românească”
  8. Microsoft încearcă o variantă mai discretă pentru Windows Recall. Noua funcție AI nu mai urmărește automat tot ce faci
  9. Samsung taie producția telefoanelor Galaxy. Modelele mai ieftine ar putea deveni mai „greu de găsit și mai scumpe”
  10. Patru oameni au pierdut peste 560.000 de lei printr-o schemă de fraudă. Ce presupune „metoda BNR”