Patru liceeni din Galați vor să facă clădirile mai eficiente. Sistemul lor poate controla lumina, ventilația și jaluzelele

Patru elevi de clasa a XI-a din Galați au construit un prototip care încearcă să reducă risipa de energie din clădiri prin automatizarea unor funcții de bază. Sistemul, numit HELIO AEGIS, poate controla iluminatul, ventilația și jaluzelele în funcție de ceea ce se întâmplă într-o încăpere.

Proiectul este realizat de Mihaescu Rareș-Andrei, Tocu Maria, Leonte Darius-Andrei și Nicodim David-Teodor, elevi la Colegiul Național „Costache Negri” și Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați.

La baza prototipului se află un controller ESP32 conectat la mai mulți senzori. Aceștia urmăresc prezența persoanelor, temperatura, umiditatea, lumina și vibrațiile, iar sistemul poate reacționa automat la informațiile primite.

Astfel, lumina poate fi oprită atunci când camera este goală, ventilația poate porni dacă temperatura crește, iar jaluzelele pot fi ajustate fără intervenție manuală.

Ideea neobișnuită: folosirea astronomiei pentru a controla jaluzelele

O etapă viitoare a proiectului ar urma să introducă și calcule astronomice. Doi dintre membrii echipei, Rareș și David, au participat la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică și au obținut medalii de bronz, argint și aur.

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Ideea lor este ca sistemul să calculeze poziția Soarelui în funcție de coordonatele clădirii, dată și oră. În acest fel, ar putea anticipa momentul în care o fereastră urmează să fie expusă direct razelor solare.

Într-o zi foarte caldă, jaluzelele s-ar putea închide înainte ca încăperea să se încălzească puternic, reducând astfel nevoia de răcire. Iarna, aceeași logică ar putea fi folosită invers, pentru a profita mai mult de lumina și căldura naturală.

Direcția are sens într-un sector în care consumul de energie rămâne ridicat. Clădirile folosesc aproximativ 40% din energia consumată în Uniunea Europeană, iar în jur de 75% dintre ele au o performanță energetică slabă.

HELIO AEGIS nu se limitează însă doar la reducerea consumului. Echipa a gândit și o soluție pentru situațiile în care alimentarea cu electricitate este întreruptă. O baterie de rezervă ar putea menține active funcțiile esențiale, precum senzorii, controllerul, iluminatul de urgență și comunicațiile, în timp ce alți consumatori ar fi opriți.

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