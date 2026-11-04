Datele a zeci de mii de rezervări ale unei mari companii aeriene, posibil afectate de un atac informatic. Ce se știe despre incident

Un incident de securitate informatică a afectat datele pasagerilor mai multor companii aeriene importante din Asia. Singapore Airlines a anunțat că aproximativ 46.000 de înregistrări de rezervare ar fi putut fi compromise, după ce hackerii au exploatat o vulnerabilitate a sistemului folosit de furnizorul său de tehnologie, Amadeus.

Potrivit Reuters, problema nu a fost descoperită în sistemele informatice ale companiei aeriene, ci într-un mediu tehnologic administrat de Amadeus, care furnizează soluții pentru gestionarea rezervărilor.

Informațiile care ar fi putut fi accesate includ numele pasagerilor, codurile de rezervare, itinerariile de călătorie și clasele în care aceștia urmau să zboare.

Pentru aproximativ 620 de rezervări, incidentul ar fi putut expune și date suplimentare, precum adrese de e-mail, numere de telefon, informații din documentele de călătorie și numerele de membru ale programului de fidelitate KrisFlyer.

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Singapore Airlines a precizat că Amadeus a confirmat că informațiile bancare și datele cardurilor de credit nu au fost divulgate. De asemenea, rezervările pasagerilor nu au fost modificate.

Mai multe companii aeriene au confirmat probleme de securitate

Singapore Airlines nu este singura companie afectată de incidentul informatic. Cathay Pacific Airways și Japan Airlines au raportat, la rândul lor, expunerea unor informații despre clienți.

În cazul Cathay Pacific, problema a vizat aproximativ 53.000 de rezervări, în timp ce Japan Airlines a anunțat că datele a circa 92.000 de clienți au fost afectate.

Pe lista companiilor care au raportat probleme se mai află Asiana Airlines, din Coreea de Sud, și Malaysia Airlines, care a avertizat că unele informații despre pasagerii săi ar fi putut fi compromise.

Amadeus a confirmat existența unei vulnerabilități într-un sistem utilizat pentru afișarea rezervărilor, dar nu a precizat numărul total al persoanelor afectate.

Pentru a limita eventualele riscuri, Singapore Airlines a început să contacteze pasagerii afectați care au călătorii programate, astfel încât codurile lor de rezervare să fie schimbate preventiv.

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