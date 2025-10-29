LinkedIn, rețeaua deținută de Microsoft, a anunțat că începând cu 3 noiembrie 2025 va folosi datele publice ale utilizatorilor din Uniunea Europeană, Canada și Hong Kong pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială.

Este pentru prima dată când aceste regiuni vor fi incluse în procesul global de colectare de date, după ce până acum fuseseră protejate de excepții geografice.

Decizia înseamnă că postările, interacțiunile și informațiile publice de profil vor putea fi folosite pentru dezvoltarea instrumentelor AI ale companiei și ale altor entități din grupul Microsoft. Totuși, LinkedIn susține că mesajele private nu sunt vizate, o precizare venită în contextul unui proces intentat anul acesta pentru presupusa utilizare neautorizată a conversațiilor private.

Potrivit noilor termeni de confidențialitate, informațiile colectate vor fi distribuite între Microsoft și companiile afiliate, fiind folosite pentru îmbunătățirea modelelor AI și personalizarea reclamelor.

Vor fi analizate inclusiv activitatea în feed, interacțiunile cu postări și reclame, precum și detaliile de profil profesional, scopul declarat fiind „o experiență mai relevantă și mai personalizată pentru fiecare utilizator”.

Începând cu 3 noiembrie 2025, toate datele publice ale utilizatorilor care nu au modificat setările vor fi considerate disponibile pentru utilizarea în scopuri de antrenare AI.

Cum îți poți proteja datele

Utilizatorii care nu vor ca datele lor să fie folosite în acest mod mai au doar o săptămână pentru a-și exprima refuzul. Procesul este simplu și poate fi făcut direct din cont:

Accesează Settings > Data Privacy și dezactivează opțiunea „AI model training”.

În secțiunea Advertising Data, oprește următoarele funcții:

„Ads off LinkedIn”

„Data from others for ads”

„Measure ad success”

„Share data with affiliates and partners”.

