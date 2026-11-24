Apple vrea să transforme MacBook Neo într-o gamă de laptopuri actualizată anual, după modelul MacBook Air și MacBook Pro. Următoarea generație ar urma să apară în primăvara anului 2027, cu un procesor mai performant, mai multă memorie RAM și, posibil, noi variante de culoare.

Informațiile vin de la Mark Gurman, jurnalist Bloomberg cunoscut pentru relatările despre planurile Apple. Potrivit acestuia, compania intenționează să păstreze un ritm regulat de lansare pentru MacBook Neo, laptopul său destinat cumpărătorilor care vor să intre în ecosistemul macOS fără să plătească prețul unui model premium.

Strategia ar apropia gama Neo de modul în care Apple își actualizează telefoanele și celelalte laptopuri. În locul unor schimbări majore de design la fiecare generație, compania s-ar putea concentra pe îmbunătățirea componentelor interne și pe introducerea periodică a unor culori noi.

Prima actualizare este așteptată la aproximativ un an după apariția modelului original.

MacBook Neo 2 ar putea avea 12 GB RAM și un procesor mai puternic

Următorul laptop, despre care se spune că poartă numele de cod J701, ar urma să treacă de la procesorul Apple A18 Pro la A19 Pro.

Diferența de performanță dintre cele două generații este estimată la aproximativ 10–15%, deși rezultatele pentru viitorul MacBook Neo nu au fost confirmate prin teste.

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O schimbare mai interesantă pentru utilizarea zilnică ar putea fi creșterea memoriei RAM de la 8 GB la 12 GB.

Memoria suplimentară ar permite laptopului să gestioneze mai confortabil mai multe aplicații deschise simultan, numeroase pagini în browser și activități care necesită mai multe resurse.

Pentru utilizatorii care dețin deja primul MacBook Neo, trecerea la generația următoare ar putea să nu aducă o diferență suficient de mare pentru a justifica înlocuirea imediată a laptopului.

În schimb, cei care intenționează să cumpere primul lor MacBook ar putea beneficia de memoria suplimentară, mai ales dacă vor să păstreze dispozitivul mai mulți ani.

Din informațiile disponibile până acum, Apple nu pregătește o schimbare radicală a aspectului exterior. Compania ar putea introduce însă noi culori, o strategie prin care să diferențieze generațiile fără să modifice semnificativ construcția laptopului.

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