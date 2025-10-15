Pericolul mașinilor electrice: mânerele retractabile ale portierelor ar fi împiedicat salvarea unui șofer blocat într-o mașină în flăcări

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 19:01
179 citiri
Pericolul mașinilor electrice: mânerele retractabile ale portierelor ar fi împiedicat salvarea unui șofer blocat într-o mașină în flăcări
Mașină cu probleme FOTO / captură video BBC

Un accident grav petrecut în China readuce în discuție siguranța mânerelor retractabile de la portierele mașinilor electrice. Un șofer și-a pierdut viața după ce martorii nu au reușit să deschidă ușile vehiculului, sistemul electronic de acces fiind blocat în urma impactului.

Autoritățile chineze analizează acum posibilitatea interzicerii acestor mânere la modelele viitoare de automobile, după ce mai multe accidente similare au scos la iveală același risc fatal: în cazul unui șoc puternic sau al unui incendiu, portierele rămân blocate, iar pasagerii, captivi.

Mânerele „de lux” care s-au transformat în capcane

Inspirate de designul Tesla, mânerele retractabile au devenit un simbol al mașinilor electrice moderne. Când vehiculul este închis, acestea se ascund perfect în caroserie, oferind un aspect curat și aerodinamic. Totuși, în realitate, sistemul se bazează complet pe alimentarea electrică și pe controlul software.

Dacă în urma unui accident computerul de bord sau sistemul electric cedează, mânerele rămân retrase, iar deschiderea manuală devine imposibilă din exterior. În unele cazuri, nici pasagerii nu pot ieși, mai ales dacă blocarea afectează și comenzile interne.

Cel puțin două astfel de incidente au implicat modelul Xiaomi SU7, un sedan electric premium. În ambele situații, bateria de ioni de litiu amplasată sub podea a luat foc, iar portierele blocate au împiedicat intervenția rapidă a martorilor. Pompierii au reușit să taie caroseria, dar șoferii nu au mai putut fi salvați.

Autoritățile chineze consideră acum mânerele retractabile „un risc pentru siguranța publică” și iau în calcul o interdicție totală pentru modelele viitoare. Totuși, milioane de automobile deja produse, inclusiv unele exportate în Europa, printre care și România, rămân vulnerabile.

Situația atrage atenția și în SUA, unde NHTSA investighează peste 170.000 de vehicule Tesla Model Y pentru posibile defecțiuni similare.

Visa avertizează: fraude online de peste un miliard de euro. Cum funcționează „țepele” cu carduri și cum te poți proteja
Visa avertizează: fraude online de peste un miliard de euro. Cum funcționează „țepele” cu carduri și cum te poți proteja
Escrocheriile online ating un nou record global. Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat, din 2024 până acum, tentative de fraudă de peste 1...
Când va fi Black Friday 2025 în România: datele oficiale pentru eMAG, Altex, Media Galaxy, Flanco și alți retaileri mari
Când va fi Black Friday 2025 în România: datele oficiale pentru eMAG, Altex, Media Galaxy, Flanco și alți retaileri mari
A început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat eveniment de shopping al anului. De la eMAG, liderul comerțului online, până la Altex, Media Galaxy și Flanco, fiecare retailer...
#tehnologie, #auto, #tesla , #industria auto
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acum e oficial! Lovitura pentru Gica Hagi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii voteaza originalul, nu copia

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pericolul mașinilor electrice: mânerele retractabile ale portierelor ar fi împiedicat salvarea unui șofer blocat într-o mașină în flăcări
  2. Visa avertizează: fraude online de peste un miliard de euro. Cum funcționează „țepele” cu carduri și cum te poți proteja
  3. Când va fi Black Friday 2025 în România: datele oficiale pentru eMAG, Altex, Media Galaxy, Flanco și alți retaileri mari
  4. Motorola intră în liga telefoanelor „ultraslim”: noul Moto X70 Air vine cu o baterie uriașă și se lansează în România cu avantaje de 2.500 de lei
  5. Un mecanic a dezvăluit cele cinci lucruri pe care nu ar trebui să le faci niciodată la o mașină automată
  6. Asociaţia Operatorilor de Plajă Năvodari critică Apele Române: ”Înmormântăm staţiunea Mamaia Nord”
  7. "Cei care lucrează în companiile private duc țara noastră în spate", recunoaște Bolojan. Premierul, la inaugurarea unei fabrici germane
  8. FMI avertizează: Datoria publică globală ar putea ajunge la 100% din PIB până în 2029
  9. Schimbare la îmbarcarea pe cursele Ryanair începând de luna viitoare. Ce trebuie să știe toți pasagerii
  10. Piețele de credit americane, zguduite de un nou scandal! Semnale de alarmă cu privire la standardele de creditare