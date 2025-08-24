Google Maps vs Waze: ce telefoane mai pot rula cele mai populare aplicații de navigație

Google Maps și Waze sunt aplicațiile de navigație apreciate la nivel mondial, inclusiv pe iPhone, unde Apple Maps vine preinstalat. Deși Apple încearcă să recupereze teren, hărțile sale mai puțin actualizate și lipsa unor funcții importante au făcut ca majoritatea utilizatorilor să prefere produsele Google.

Cerințe diferite pentru Google Maps și Waze

Google a păstrat Maps compatibil cu cât mai multe telefoane. Pe Android, aplicația funcționează începând cu versiunea 6.0 (Marshmallow) și are nevoie de cel puțin 61 MB spațiu liber, însă hărțile offline ocupă mult mai mult. Pe iPhone, Google Maps cere iOS 15 sau o versiune mai nouă, iar descărcarea inițială ocupă 348 MB, la care se adaugă spațiul pentru funcțiile suplimentare.

Waze a ridicat recent standardele: aplicația nu mai funcționează pe Android 8 sau 9, fiind necesar cel puțin Android 10. Decizia vine după ce aplicația a primit actualizări importante care se bazează pe tehnologii moderne. Spre deosebire de Google Maps, Waze nu oferă hărți offline, însă memoria cache crește odată cu utilizarea. Pe iPhone, aplicația are nevoie de iOS 16 și ocupă 185 MB.

