Marea Britanie pregătește o navă cu brațe robotizate pentru a elimina doi sateliți abandonați

Marea Britanie vrea să testeze o metodă directă de curățare a orbitei Pământului: o navă echipată cu brațe robotizate va încerca să captureze doi sateliți scoși din uz și să îi trimită spre atmosferă, unde ar urma să se dezintegreze.

Misiunea este programată pentru lansare în 2029 și ar trebui să fie încheiată până în 2032. Proiectul face parte din programul britanic Active Debris Removal și este dezvoltat de Agenția Spațială Britanică împreună cu ClearSpace UK.

Provocarea principală nu este doar apropierea de sateliți, ci prinderea lor în siguranță. Obiectele nu au fost construite pentru astfel de operațiuni și se pot roti necontrolat pe orbită.

Nava va trebui să le urmărească mișcarea, să își sincronizeze poziția și abia apoi să folosească mecanismele robotizate de capturare.

Ce se întâmplă după ce sateliții sunt prinși

După capturare, nava va modifica treptat traiectoria sateliților și îi va coborî spre atmosfera Pământului. La reintrare, temperaturile foarte ridicate ar trebui să ducă la dezintegrarea lor.

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Misiunea este gândită și ca un test pentru tehnologii care ar putea fi folosite mai târziu în alte operațiuni spațiale. Nava va putea fi realimentată, iar sistemele sale ar putea fi adaptate pentru inspectarea, întreținerea sau chiar realimentarea altor sateliți.

Problema resturilor spațiale devine tot mai importantă pe măsură ce numărul obiectelor aflate pe orbită crește. Sateliții nefuncționali, treptele de rachetă și fragmentele rezultate din misiuni anterioare pot reprezenta un pericol pentru echipamentele active.

Chiar și obiectele mici pot produce avarii serioase din cauza vitezelor foarte mari cu care circulă pe orbită. O coliziune poate distruge un satelit funcțional și poate genera, la rândul ei, și mai multe fragmente.

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