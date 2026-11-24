Mașinile electrice câștigă tot mai mult teren în Europa, iar diferența față de modelele cu motoare tradiționale devine tot mai vizibilă. În primele zece luni ale anului 2026, înmatriculările de autoturisme complet electrice au crescut cu 50% în Uniunea Europeană, ajungând la 2,21 milioane de unități.

Datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) arată că piața auto europeană a crescut în ansamblu, însă principala schimbare vine din preferințele cumpărătorilor.

În perioada ianuarie-octombrie, au fost înmatriculate 9,46 milioane de autoturisme noi, cu 5,4% mai multe decât în intervalul similar al anului trecut.

Mașinile electrice se apropie de un sfert din piața europeană

Creșterea este susținută în special de vehiculele electrice și hibride, în timp ce modelele alimentate exclusiv cu benzină sau motorină înregistrează scăderi consistente.

În octombrie, automobilele electrificate, categorie care include mașinile complet electrice și cele două tipuri principale de hibride, au reprezentat aproape 70% din piața europeană.

Autoturismele complet electrice au ajuns la o cotă de piață de 23,4%, față de 16,4% în octombrie 2025. Franța și Germania se numără printre țările care au contribuit cel mai mult la această evoluție. În Franța, înmatriculările de mașini electrice au crescut cu 79,4%, în timp ce Germania a raportat un avans de 60,7%.

Danemarca a înregistrat, la rândul său, o creștere de 41%.

Totuși, cele mai populare automobile electrificate rămân hibridele convenționale, care combină motorul termic cu unul electric, fără să necesite încărcare la priză.

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Acestea dețin o cotă de piață de 36%, corespunzătoare unui volum de aproximativ 3,4 milioane de vehicule înmatriculate în primele zece luni.

Hibridele plug-in, care pot fi încărcate și de la o sursă externă de energie, reprezintă aproximativ 10% din piață.

În schimb, automobilele pe benzină au coborât la o cotă de numai 20,8%, după o scădere a înmatriculărilor de 20,1% de la începutul anului.

Declinul este vizibil în marile piețe europene. Franța a înregistrat o reducere de 36,9% a înmatriculărilor de mașini pe benzină, Germania de 24,5%, iar Spania de 19,3%.

Situația este asemănătoare pentru modelele diesel, care au pierdut 20,6% din volumul înmatriculărilor și mai reprezintă doar 6,9% din piața europeană.

Schimbarea preferințelor cumpărătorilor este însoțită de o creștere puternică a prezenței constructorilor auto din China.

BYD, unul dintre cei mai cunoscuți producători chinezi, a raportat un avans de 150,8% al înmatriculărilor în primele zece luni ale anului, ajungând la 237.137 de vehicule.

Creșteri și mai mari au fost înregistrate de Chery Automobile, cu 238,3%, și de Leapmotor, marcă susținută de grupul Stellantis, ale cărei înmatriculări au urcat cu 374,8%.

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