Inteligența artificială începe să rezolve probleme matematice la care cercetătorii au lucrat zeci sau chiar sute de ani. Scott Aaronson, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în informatică teoretică, spune că progresele recente ale sistemelor dezvoltate de OpenAI și Anthropic sunt atât de rapide, încât comunitatea științifică abia mai reușește să urmărească noile descoperiri.

Într-o postare publicată pe blogul său, cercetătorul a vorbit despre uimirea față de rezultatele anunțate în ultimele zile. Companiile AI au prezentat demonstrații pentru mai multe probleme matematice considerate extrem de dificile, unele rămase fără răspuns încă din anii 1960 și 1970.

Printre acestea se numără și celebra ipoteză Riemann, formulată în 1859, care încearcă să explice anumite proprietăți fundamentale ale distribuției numerelor prime. Matematicianul Levent Alpöge a anunțat o demonstrație realizată cu ajutorul Claude, sistemul AI dezvoltat de Anthropic.

Rezultatul a fost verificat cu ajutorul Lean, un program care poate controla matematic corectitudinea demonstrațiilor. Codul publicat pentru această problemă cuprinde aproximativ 17,4 milioane de linii.

Inteligența artificială rezolvă probleme pe care matematicienii le studiază de generații

Aaronson a atras atenția și asupra unei alte descoperiri anunțate de OpenAI, referitoare la înmulțirea matricelor, o operațiune folosită în numeroase domenii ale informaticii.

Compania susține că a determinat limita matematică exactă pentru eficiența acestei operațiuni, răspunzând unei întrebări cercetate de aproape șase decenii.

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OpenAI și Anthropic au prezentat separat și demonstrații pentru problema VP versus VNP, o întrebare fundamentală despre dificultatea anumitor calcule matematice.

Aaronson consideră că aceste rezultate schimbă ritmul cercetării. Probleme care înainte necesitau ani de muncă sunt acum abordate de sisteme AI capabile să genereze demonstrații complexe.

Cercetătorul merge chiar mai departe și spune că, pentru prima dată, consideră posibilă apropierea unei soluții pentru problema P versus NP, una dintre cele mai cunoscute întrebări încă nerezolvate din matematică și informatică.

Aceasta privește, în esență, diferența dintre problemele ale căror soluții pot fi verificate rapid și cele care pot fi rezolvate rapid.

Deși rezultatele recente sunt însoțite de verificări matematice formale, înțelegerea completă a demonstrațiilor ar putea necesita ani de studiu.

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