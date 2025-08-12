Medicina viitorului vine din… iaurt! Descoperirea care ar putea vindeca rănile de 10 ori mai repede

O echipă de cercetători de la Universitatea Columbia a dezvoltat un material injectabil cu potențial uriaș în medicina regenerativă. Secretul? Vezicule extracelulare, particule microscopice încărcate cu proteine, material genetic și semnale biologice, extrase din iaurt și alte produse lactate fermentate. Aceste particule nu doar că transportă substanțe terapeutice, ci formează și structura gelului, eliminând necesitatea aditivilor chimici.

Materialul rezultat este moale, biocompatibil și capabil să interacționeze direct cu celulele din jur, stimulând procesele naturale de reparare a țesuturilor. Testele pe șoareci au arătat că, în doar o săptămână, zonele tratate au dezvoltat o rețea densă de vase de sânge, esențială pentru o vindecare de durată, fără efecte adverse observabile, scrie Playtech.

De la frigider la sala de operație

Până acum, una dintre marile provocări ale folosirii veziculelor extracelulare era obținerea lor în cantități suficiente pentru aplicații medicale. Iaurtul s-a dovedit a fi o sursă abundentă și eficientă, iar metoda poate fi extinsă și la EV-uri provenite din celule de mamifere sau bacterii, ceea ce deschide perspective vaste pentru cercetările biomedicale.

Publicată în revista Matter, lucrarea detaliază cum aceste particule pot fi integrate direct în hidrogel, asigurând o eliberare treptată a substanțelor benefice. Fiind injectabil, gelul poate fi aplicat local în zona afectată, oferind un tratament precis. În plus, creează un mediu imunitar bogat în celule cu rol antiinflamator, reducând riscul complicațiilor și accelerând recuperarea.

Dacă rezultatele din laborator vor fi confirmate în studii clinice pe oameni, acest hidrogel inspirat din iaurt ar putea marca începutul unei noi ere în tratamentul rănilor și reconstrucția țesuturilor, demonstrând că ideile medicale revoluționare pot apărea din cele mai neașteptate surse.

