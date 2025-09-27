Meta lovește din nou. Compania introduce un abonament contra-cost pentru confidențialitatea datelor personale

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 23:45
355 citiri
Meta lovește din nou. Compania introduce un abonament contra-cost pentru confidențialitatea datelor personale
Meta a stârnit un val de controverse în Marea Britanie pentru utilizatorii de Facebook și Instagram. Noua regulă îi obligă pe oameni să aleagă între a plăti un abonament lunar pentru a scăpa de reclame sau a accepta să fie urmăriți online pentru publicitate personalizată.

Prețurile pornesc de la £2,99 pe lună prin web și ajung la £3,99 pe iOS și Android, diferență explicată prin comisioanele Apple și Google. Cei cu mai multe conturi trebuie să plătească suplimentar între £2 și £3 pentru fiecare cont asociat. Meta promite că abonații nu vor mai fi vizați de reclame personalizate, în timp ce restul utilizatorilor vor continua să vadă reclame, dar cu un control limitat asupra setărilor de personalizare.

O decizie care pune presiune pe utilizatori

Modelul fusese respins anterior în Uniunea Europeană, unde nu a fost considerat compatibil cu legislațiile GDPR și Digital Markets Act. Criticii spun că Meta transformă protejarea confidențialității într-un „lux” accesibil doar celor dispuși să plătească, iar organizațiile pentru drepturile digitale avertizează că precedentul ar putea fi copiat și de alte platforme.

Autoritatea britanică pentru protecția datelor (ICO) a confirmat că investighează situația și va cere explicații companiei pentru a se asigura că noile reguli respectă legea locală.

