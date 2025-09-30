Gigantul tech condus de Mark Zuckerberg își schimbă din nou direcția și pariază pe un domeniu aflat la început de drum: roboții umanoizi. Dar nu prin construirea de hardware, ci prin ceea ce știe mai bine, software. Potrivit CTO-ului Andrew Bosworth, Meta dezvoltă o platformă care să devină „scheletul digital” al roboților viitorului, un fel de Android pentru roboți, licențiat altor producători.

De la metavers la roboți

Meta a turnat deja peste 100 de miliarde de dolari în Reality Labs, divizia responsabilă cu realitatea augmentată și virtuală, și miliarde în AI. Acum, compania mută accentul către un obiectiv mai ambițios: crearea unui „world model”, un model digital al lumii care să permită simulări realiste și acțiuni precise.

Problema majoră nu e hardware-ul, ci software-ul: cum creezi o „mână” robotică suficient de delicată încât să țină un pahar cu apă sau să bage chei în buzunar? Lipsa unei bucle de feedback senzorial face ca aceste sarcini să fie mult mai complicate decât par. Echipa lui Bosworth, împreună cu laboratorul Superintelligence AI din cadrul Meta, lucrează la construirea seturilor de date necesare pentru astfel de funcții.

Dacă va reuși, orice companie care respectă anumite specificații hardware ar putea folosi platforma Meta, exact cum producătorii de telefoane au adoptat Android.

