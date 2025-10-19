Meta a confirmat că va opri suportul pentru aplicația Messenger pe Windows și Mac OS începând cu 15 decembrie 2025, ca un pas în strategia companiei de a-și consolida serviciile de comunicare sub o structură unificată.

Aplicația Messenger, lansată inițial ca extensie a rețelei Facebook, a devenit între timp un produs separat, destinat să concureze cu alte platforme de mesagerie. Însă, odată cu creșterea masivă a WhatsApp și integrarea tot mai strânsă dintre serviciile Meta, Facebook, Instagram și WhatsApp, aplicația desktop Messenger și-a pierdut relevanța.

„Utilizatorii vor fi notificați direct în aplicație și vor avea la dispoziție 60 de zile pentru a-și salva conversațiile”, a precizat compania. Cei care doresc să își păstreze istoricul sunt sfătuiți să activeze opțiunea de stocare securizată (Secure Storage) înainte ca aplicația să înceteze să mai funcționeze. În caz contrar, mesajele vechi ar putea fi pierdute definitiv.

Ce urmează pentru utilizatori

După închiderea aplicației, comunicarea se va putea face în continuare prin Facebook.com sau Messenger.com, versiuni web care vor rămâne active. Decizia Meta vine pe fondul unei tranziții mai ample: integrarea completă a serviciilor de mesagerie între Facebook, Instagram și WhatsApp. Practic, Messenger va continua să existe, dar mai degrabă ca o funcție integrată în Facebook, nu ca o aplicație de sine stătătoare.

Ads

În ultimii ani, WhatsApp a devenit platforma preferată pentru comunicare, atât în rândul utilizatorilor, cât și al companiilor. Meta pare să mizeze pe această tendință, investind masiv în extinderea funcțiilor WhatsApp, inclusiv chat-uri video, apeluri de grup și integrarea cu instrumente AI.

Cei care foloseau Messenger pe desktop pot trece la aplicația WhatsApp pentru Windows și Mac OS, care oferă funcționalități similare, dar și performanță mai bună. În același timp, mesajele Facebook vor rămâne accesibile prin aplicația principală Facebook, care a recăpătat recent o versiune integrată de chat.

Ads