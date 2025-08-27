Meta intră în jocul politic: susținerea candidaților ce se opun reglementărilor stricte în domeniul inteligenței artificiale

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 16:02
Mark Zuckerberg Foto: Facebook/Mark Zuckerberg

Meta, compania lui Mark Zuckerberg, a decis să își asume un rol politic direct în California, statul care dictează cel mai des tonul în materie de reglementări pentru tehnologie. Gigantul tech pregătește lansarea unui super PAC numit Mobilizing Economic Transformation Across California, prescurtat sugestiv META California, prin care intenționează să pompeze zeci de milioane de dolari. Miza este clară: susținerea candidaților ce se opun reglementărilor stricte în domeniul inteligenței artificiale.

Noul proiect nu ține cont de culoarea politică a candidaților, singurul criteriu fiind disponibilitatea lor de a favoriza inovația în AI în locul unor bariere legislative suplimentare. Modelul nu este nou pe piața tehnologică americană. În trecut, Uber și Airbnb au folosit structuri similare pentru a-și spori influența asupra deciziilor politice din Sacramento, capitala Californiei.

Totul înainte de alegerile din 2026

Brian Rice, vicepreședintele Meta pentru politici publice, va conduce acest demers și deja avertizează că „mediul de reglementare din Sacramento poate înăbuși inovația și bloca progresul AI”. Mesajul vine în contextul în care California a devenit unul dintre cele mai ambițioase state din SUA în încercarea de a introduce reguli clare pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Meta a investit deja sume uriașe în atragerea celor mai buni experți din industrie și vrea să se poziționeze ca lider global în AI. În paralel, compania a desfășurat operațiuni de lobby în valoare de peste 518.000 de dolari doar în California, încercând să blocheze propuneri legislative ce vizau mai multă transparență și măsuri de siguranță în AI, precum și inițiative dedicate protecției copiilor pe rețelele sociale.

