Meta schimbă regulile: ce spui botului AI ar putea ajunge direct în reclamele tale. Care este situația în UE

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 19:57
192 citiri
Meta schimbă regulile: ce spui botului AI ar putea ajunge direct în reclamele tale. Care este situația în UE
FOTO Meta AI

Meta pregătește o mutare controversată care va afecta milioane de utilizatori: discuțiile cu inteligența artificială a companiei vor fi analizate și transformate în muniție pentru advertising. Asta înseamnă că, în scurt timp, orice subiect pe care îl abordezi cu Meta AI, fie text sau voce, poate influența tipul de reclame pe care le vezi în Facebook, Instagram sau WhatsApp.

Imaginează-ți: vorbești cu botul despre planuri de drumeție, iar în câteva ore feed-ul tău se umple cu oferte la bocanci, sugestii de grupuri de hiking și postări despre trasee montane. Oficial, Meta spune că scopul e simplu, mai mult conținut „relevant” și mai puțin „balast” în platformele sale.

Există însă și o veste bună: utilizatorii din Uniunea Europeană, Marea Britanie și Coreea de Sud nu vor fi afectați deocamdată. În aceste regiuni, legislația locală obligă Meta să obțină aprobări suplimentare înainte de a implementa schimbarea.

Cine scapă de targetarea pe baza discuțiilor

Compania a promis că anumite conversații nu vor fi folosite pentru reclame. Printre excepții se numără subiectele sensibile precum religia, orientarea sexuală, opiniile politice, sănătatea, originea etnică, convingerile filosofice sau apartenența sindicală. În rest, aproape tot ce spui botului AI poate deveni material de targetare.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare pe 16 decembrie, iar partea delicată este că nu există opțiunea de „opt-out”. Cu alte cuvinte, dacă nu vrei ca discuțiile tale să alimenteze reclamele, singura soluție este să nu mai folosești Meta AI.

Parteneriat uriaș între Samsung și OpenAI. Ce doi giganți tech vor să ducă inteligența artificială la următorul nivel
Parteneriat uriaș între Samsung și OpenAI. Ce doi giganți tech vor să ducă inteligența artificială la următorul nivel
Samsung și OpenAI au anunțat un parteneriat menit să accelereze dezvoltarea infrastructurii globale de inteligență artificială. Colaborarea aduce la aceeași masă expertiza Samsung în...
Smartphone-urile cu cipuri AI cuceresc piața. Ce companii domină noua eră a telefoanelor inteligente
Smartphone-urile cu cipuri AI cuceresc piața. Ce companii domină noua eră a telefoanelor inteligente
Industria telefoanelor mobile trece printr-o schimbare masivă. Potrivit Counterpoint Research, 35% dintre smartphone-urile livrate în 2025 sunt echipate cu cipuri AI dedicate, o creștere...
#tehnologie, #meta, #inteligenta artificiala , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce este trendul "996" din China, care ameninta sa se raspandeasca si in Europa: "Nu credem in echilibrul dintre munca si viata privata"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Zonele lovite de ploi torentiale si vant puternic. Fenomene extreme pun autoritatile pe jar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Parteneriat uriaș între Samsung și OpenAI. Ce doi giganți tech vor să ducă inteligența artificială la următorul nivel
  2. Revoluție în climatizare! Tehnologia germană care promite să înlocuiască aerul condiționat și pompele de căldură
  3. Meta schimbă regulile: ce spui botului AI ar putea ajunge direct în reclamele tale. Care este situația în UE
  4. Inteligența artificială poate simula societăți și prezice alegeri, susțin experții
  5. Samsung testează „rezumatul notificărilor” cu AI în One UI 8.5: funcție utilă sau un nou motiv de frustrare?
  6. Elon Musk sparge bariera istorică a bogăției. A ajuns primul om cu o avere de jumătate de trilion de dolari
  7. Ministerul Dezvoltării finanțează construirea de locuințe, anunță ministrul Cseke Attila. Ce categorii de persoane pot beneficia de ele
  8. Germania utilizează banii din fondul de infrastructură pentru cheltuieli curente, inclusiv pensii
  9. Cum vrea ministrul Energiei să scadă facturile la curent: "Ținta mea este una foarte clară"
  10. Victor Terheș (Bellemonde) la The Real Estate Event: „Deja 70% dintre case sunt vândute, în vreme ce undeva la 35-40% dintre apartamente sunt antecontractate”

Ultimele emisiuni

Acum 34 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...