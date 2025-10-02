Meta pregătește o mutare controversată care va afecta milioane de utilizatori: discuțiile cu inteligența artificială a companiei vor fi analizate și transformate în muniție pentru advertising. Asta înseamnă că, în scurt timp, orice subiect pe care îl abordezi cu Meta AI, fie text sau voce, poate influența tipul de reclame pe care le vezi în Facebook, Instagram sau WhatsApp.

Imaginează-ți: vorbești cu botul despre planuri de drumeție, iar în câteva ore feed-ul tău se umple cu oferte la bocanci, sugestii de grupuri de hiking și postări despre trasee montane. Oficial, Meta spune că scopul e simplu, mai mult conținut „relevant” și mai puțin „balast” în platformele sale.

Există însă și o veste bună: utilizatorii din Uniunea Europeană, Marea Britanie și Coreea de Sud nu vor fi afectați deocamdată. În aceste regiuni, legislația locală obligă Meta să obțină aprobări suplimentare înainte de a implementa schimbarea.

Cine scapă de targetarea pe baza discuțiilor

Compania a promis că anumite conversații nu vor fi folosite pentru reclame. Printre excepții se numără subiectele sensibile precum religia, orientarea sexuală, opiniile politice, sănătatea, originea etnică, convingerile filosofice sau apartenența sindicală. În rest, aproape tot ce spui botului AI poate deveni material de targetare.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare pe 16 decembrie, iar partea delicată este că nu există opțiunea de „opt-out”. Cu alte cuvinte, dacă nu vrei ca discuțiile tale să alimenteze reclamele, singura soluție este să nu mai folosești Meta AI.

