Meta declară război escrocheriilor online de pe WhatsApp și Messenger. Ce măsuri a introdus compania și cum vor rezolva asta

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 21:29
Imagine ilustrativă social media FOTO Unsplash

Meta a lansat un nou set de instrumente pentru a combate escrocheriile digitale tot mai frecvente pe platformele sale, în special pe WhatsApp și Messenger. Compania spune că, numai în 2025, echipele sale de securitate au identificat și eliminat peste 8 milioane de conturi implicate în fraude online provenite din Myanmar, Laos, Cambodgia, Emiratele Arabe Unite și Filipine. În plus, 21.000 de pagini false de Facebook care se dădeau drept centre de suport pentru companii reale au fost închise.

Cu toate aceste acțiuni, Meta recunoaște că escrocheriile online evoluează rapid, iar utilizatorii în vârstă rămân printre cei mai vulnerabili, adesea păcăliți prin mesaje aparent legitime sau apeluri video.

Avertismente noi pe WhatsApp: „Arătați ecranul doar persoanelor în care aveți încredere”

Una dintre cele mai importante funcții noi este implementată pe WhatsApp, unde utilizatorii vor primi un avertisment automat atunci când încearcă să partajeze ecranul cu o persoană care nu se află în lista lor de contacte. Această măsură vine după o serie de incidente în care escrocii au convins victimele să-și arate ecranul în timpul apelurilor video, reușind astfel să vadă date bancare, parole sau coduri de autentificare.

Noul mesaj de siguranță le va reaminti utilizatorilor să nu partajeze ecranul „decât cu persoane de încredere”, explicând clar riscurile de a dezvălui informații sensibile în timp real.

Messenger devine mai inteligent: Meta AI va detecta potențiale escrocherii

Pe Messenger, compania testează un sistem bazat pe inteligență artificială care va analiza conversațiile suspecte și va avertiza utilizatorul înainte de a cădea într-o capcană.

Dacă mesajul primit este identificat ca posibilă înșelătorie, aplicația va afișa o fereastră de alertă cu explicații detaliate, de exemplu, dacă textul conține oferte de muncă nerealiste, promisiuni de câștiguri rapide sau solicitări de bani și carduri cadou.

Utilizatorul va avea apoi opțiunea de a raporta, bloca sau trimite mesajul către Meta pentru o verificare suplimentară.

