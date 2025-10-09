Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 12:51
543 citiri
Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
FOTO Windows

Dimineața de 8 octombrie 2025 a început cu haos digital pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. Serviciile Microsoft 365, inclusiv Teams și Exchange Online, au cedat simultan, blocând accesul la conturi și oprind comunicarea în mii de companii. Pană a fost etichetată drept „incident critic”, semnalând una dintre cele mai grave defecțiuni recente din ecosistemul Microsoft.

Potrivit companiei, problema a afectat nu doar aplicațiile principale, ci și sistemele de autentificare Multi-Factor (MFA) și Entra Single Sign-On (SSO). Practic, utilizatorii nu se mai puteau conecta deloc la conturile de serviciu, iar mesajele de verificare MFA nu mai ajungeau.

Cea mai nouă verigă dintr-un lanț de pene repetate

Deși Microsoft nu a publicat lista exactă a regiunilor afectate, rapoartele de pe platformele de monitorizare arată că problemele s-au extins din America de Nord până în Asia și Europa. Mesajul afișat utilizatorilor era același:

„Ne pare rău, ceva nu a funcționat. Reîmprospătează pagina peste câteva minute.”

Într-un update postat la scurt timp, inginerii companiei au explicat că defecțiunea a fost provocată de un dezechilibru în infrastructura de autentificare, care a afectat funcționarea directoarelor și verificarea utilizatorilor. Echipele tehnice lucrează la o „rebalansare” a serviciilor pentru a restabili treptat accesul.

Aceasta nu este, însă, o situație izolată. În ultimele 12 luni, Microsoft a bifat mai multe incidente similare: în ianuarie, o eroare de autentificare masivă, iar în iulie o cădere a centrului de administrare. Aceste repetiții ridică semne de întrebare serioase despre stabilitatea infrastructurii cloud a companiei.

Întreruperea a paralizat temporar activitatea în nenumărate organizații care folosesc Microsoft 365 pentru colaborare internă și e-mailuri corporative. Lipsa accesului la Teams a însemnat ședințe anulate, iar blocarea Exchange-ului a întrerupt fluxurile de comunicare critice.

Windows 11 primește un dark mode complet. Interfață uniformă și consum redus pe ecranele OLED
Windows 11 primește un dark mode complet. Interfață uniformă și consum redus pe ecranele OLED
După ani de așteptare și plângeri din partea utilizatorilor, Microsoft a lansat în sfârșit o actualizare care aduce un dark mode complet și uniform în Windows 11. Noua versiune,...
Microsoft taie ultima scăpare: Windows 11 nu va mai putea fi instalat fără cont online
Microsoft taie ultima scăpare: Windows 11 nu va mai putea fi instalat fără cont online
Microsoft închide definitiv toate portițele care le permiteau utilizatorilor să instaleze Windows 11 fără un cont Microsoft. În cea mai nouă versiune de test, compania a blocat complet...
#tehnologie, #Microsoft, #Windows , #Microsoft
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce va face Romania daca Rusia ataca Republica Moldova. Anuntul sefului armatei, Gheorghita Vlad
a1.ro
Cate sotii a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divortat de Andrada dupa Asia Express: "Viata merge inainte"
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Permis special pentru trotinete și biciclete electrice, după examen cu probă practică și teoretică. Autoritățile vor să impună reguli stricte pentru utilizatori
  2. Eșec pe bandă rulantă pentru România în cazul PNRR-ului. Câte proiecte au fost ratate. Descoperirea ministrului Mediului după Guvernele Ciucă și Ciolacu
  3. Vânzările de locuințe, în cădere liberă în București și Ilfov. Cum se compară piața din Capitală cu restul țării
  4. România primește nota 3 din 10 la digitalizare de la Estonia. Care sunt cele mai grave probleme care țin pe loc eficiența instituțiilor din țară STUDIU
  5. Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
  6. Google își va recompensa utilizatorii care descoperă erori cu până la 30.000 de dolari. Cum se pot raporta
  7. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  8. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  9. BNR menține dobânda – TradeVille
  10. Romaero devine producător autorizat internațional de componente pentru avioane. Ce înseamnă noua certificare europeană pentru viitorul companiei