Asistentul Claude va fi disponibil în ecosistemul Microsoft 365. De ce e importantă mișcarea

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 18:01
174 citiri
Asistentul Claude va fi disponibil în ecosistemul Microsoft 365. De ce e importantă mișcarea
FOTO Unsplash

Microsoft a anunțat oficial integrarea modelelor Anthropic în ecosistemul Microsoft 365 Copilot. Practic, pentru prima dată, utilizatorii vor putea folosi în aplicațiile Office și AI-ul Claude, nu doar modelele OpenAI.

Claude ajunge în Researcher și în Microsoft Studio

Primii care vor testa noutatea sunt utilizatorii înscriși în programul beta Frontier. Începând de azi, funcția Researcher din Copilot permite acces la modelul Claude Opus 4.1, specializat în raționamente complexe și sarcini de cercetare multi-step. Totodată, în Microsoft Studio, instrumentul pentru dezvoltarea agenților AI, apare un meniu nou, care oferă posibilitatea de a alege între modelele OpenAI și Anthropic.

„Adăugarea versiunilor Claude Sonnet 4 și Claude Opus 4.1 consolidează angajamentul nostru de a aduce cele mai bune inovații din întreaga industrie în Microsoft 365 Copilot”, a declarat Charles Lamanna, reprezentant Microsoft.

Până acum, OpenAI a avut exclusivitate în alimentarea Copilot, iar majoritatea funcțiilor se bazau pe GPT-5. Odată cu deschiderea către Anthropic, Microsoft arată că vrea să creeze un Copilot „agnostic”, care să combine cele mai bune modele AI din piață.

În plus, decizia vine pe fondul speculațiilor privind tensiuni între Microsoft și OpenAI, alimentate de negocierile dificile dintre cele două companii.

AI-ul creează „muncă de umplutură” costisitoare. Ce au descoperit Stanford și BetterUp
AI-ul creează „muncă de umplutură” costisitoare. Ce au descoperit Stanford și BetterUp
Un nou studiu realizat de Stanford University și BetterUp arată că adoptarea inteligenței artificiale la locul de muncă generează un efect neașteptat: în loc să crească eficiența,...
Locurile de muncă dispar, roboții le iau. Elon Musk vine cu planul prin care vrea să salveze omenirea
Locurile de muncă dispar, roboții le iau. Elon Musk vine cu planul prin care vrea să salveze omenirea
Inteligența artificială și roboții nu mai sunt scenarii SF, ci realități care încep să transforme rapid piața muncii. Din ce în ce mai multe analize avertizează că până în 2030...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #Microsoft , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit "nota de plata"! 20 de ani, dupa ce si-a filmat pe ascuns partenera
Adevarul.ro
Mesajul ciudat transmis de Rusia Romaniei si Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: "Aparent complet bizar si inept, parte a unui plan aflat la inceput"
ObservatorNews.ro
O fabrica japoneza din Romania face diponibilizari colective. Peste 200 de oameni vor ramane fara loc de munca

LIVE ÎN 01:33:28

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

În 1 oră şi 33 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Serviciul de emitere rovinietă și peaj prin SMS va funcționa vineri cu întreruperi. Anunțul făcut de CNAIR
  2. Asistentul Claude va fi disponibil în ecosistemul Microsoft 365. De ce e importantă mișcarea
  3. Huawei ia fața Samsung: cum a ajuns compania chineză liderul global al telefoanelor pliabile
  4. Găzduire Web în România: Avantajele unui serviciu de Web Hosting de calitate
  5. Tâmplărie PVC: o investiție durabilă în izolare termică și fonică
  6. BCE: Creșterea cheltuielilor pentru înarmare în Europa ar putea contribui la creșterea economică, dar ar accelera și inflația
  7. Michael Topolinski IV (InteRo): „Dacă vom livra proiecte care depășesc așteptările, putem juca un rol în îndepărtarea stigmei față de dezvoltatorii imobiliari”
  8. Creșterea încasărilor prin vizibilitate online: o oportunitate la îndemâna oricărei afaceri
  9. Care sunt orașele cu cele mai mici chirii din România. Apartamente și garsonierele din București se închiriază la cele mai mari prețuri
  10. Bogdan Doicescu (Bog’Art) la The Real Estate Event: „Businessul de familie are grija banului acționarului mai aproape de suflet decât companiile cu mandat să crească”